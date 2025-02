Confirmado! EEUU eliminó el TPS para venezolanos..

El gobierno de Estados Unidos ha decidido cancelar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, una medida que afecta directamente a aproximadamente 600,000 personas de esta nacionalidad que residen en el país bajo este programa. Esta decisión revierte una extensión previa de 18 meses otorgada por la administración anterior, que protegía a los beneficiarios del TPS contra la deportación y les permitía trabajar legalmente en el país.

El TPS es un programa humanitario que permite a ciudadanos de ciertos países permanecer temporalmente en Estados Unidos debido a condiciones extraordinarias en sus países de origen, como conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias. En el caso de Venezuela, el programa fue implementado debido a la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país. Sin embargo, con la cancelación de la extensión, los venezolanos que actualmente tienen TPS podrían perder su estatus legal y enfrentar el riesgo de deportación.

Contexto de la decisión

La decisión de cancelar la extensión del TPS para los venezolanos ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes y expertos en temas de inmigración. La medida se enmarca en un contexto político en el que las políticas migratorias han sido objeto de debate constante. Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, esta decisión forma parte de un enfoque más estricto hacia la inmigración, alineado con la agenda de la administración actual.

Aunque el TPS para venezolanos sigue vigente hasta 2025 para quienes ya lo tienen, la cancelación de la extensión significa que no habrá un periodo adicional de protección más allá de esa fecha. Además, los venezolanos que no hayan solicitado el TPS previamente aún tienen la posibilidad de presentar solicitudes iniciales hasta el 2 de abril de 2025, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) .

Impacto en la comunidad venezolana

La comunidad venezolana en Estados Unidos, que ha crecido significativamente en los últimos años debido a la crisis en su país, enfrenta ahora una mayor incertidumbre. Muchos de los beneficiarios del TPS han establecido sus vidas en Estados Unidos, trabajando y contribuyendo a la economía local. La cancelación de la extensión podría llevar a una ola de deportaciones y a la separación de familias, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios .

En resumen

La decisión de cancelar la extensión del TPS para los venezolanos representa un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos, con implicaciones profundas para miles de personas que dependen de este programa para su estabilidad y seguridad.

