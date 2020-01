Confirmado el primer contagio local del coronavirus en EEUU

Una mujer contagió a su marido con el nuevo coronavirus chino en el estado de Illinois, el primer caso de transmisión local registrado en Estados Unidos, anunciaron este jueves 30-E las autoridades sanitarias.

«La segunda persona en Illinois que dio positivo para el nuevo coronavirus es un habitante de Chicago», dijo Robert Redfield, director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Su esposa sexagenaria había sido identificada como el primer caso confirmado del nuevo coronavirus en Illinois, tras viajar recientemente a Wuhan, la ciudad china de la que partió la epidemia, añadió Redfield.

El paciente, que no viajó al país asiático, se encuentra en situación «estable» pero complicada por algunos problemas de salud previos, dijo por su lado Jennifer Layden, la directora médica estatal.

