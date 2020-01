Confirmado el tercer caso de coronavirus nCoV en EEUU

Autoridades sanitarias de EE.UU. han confirmado el tercer caso de coronavirus en el país norteamericano. El paciente se encuentra en California y ha sido trasladado a un hospital local.

La División de control de enfermedades transmisibles de la Agencia de atención médica del Condado de Orange comunicó que se trata de un viajero proveniente de Wuhan (China), quien «recibió orientación para reducir la exposición al público mientras esperaba la confirmación del laboratorio».

Asimismo, las autoridades confirmaron que el sujeto se encuentra aislado y en buenas condiciones. Además, el personal médico está haciendo un seguimiento directo de todas las personas que han tenido contacto cercano con el hombre y que podrían estar en riesgo de infección.

Las autoridades competentes señalaron que supervisarán el entorno del paciente para asegurar que se brinde la atención adecuada en caso de contraer la enfermedad.

