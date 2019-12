Una de las grandes preguntas que teníamos en la cabeza desde que se hizo efectiva la compra de FOX por parte de Disney era en torno a los mutantes de Marvel, licenciados por la primera. Y entre esas dudas, estaba el futuro de las películas del mercenario bocazas encarnado por Ryan Reynolds: la grandiosa ‘Deadpool’ y su secuela.

Así, Ryan Reynolds ha confirmado en el especial navideño de ‘Live with Kelly and Ryan’ que, efectivamente, está trabajando con Marvel Studios para hacer ‘Deadpool 3’:

«Sí, estamos trabajando ahora mismo con el equipo al completo. Estamos en Marvel ahora, que es como estar en la liga de los mayores de repente. Es una locura. Pero sí, estamos trabajando en ello», afirmó.

La declaración viene semanas después de que Reynolds compartiese que estaban reuniéndose con Marvel Studios y no hace mucho supimos que los productores de las películas y Disney parecían querer remar en la misma dirección, lo cual ayuda bastante. En aquel entonces decían:

«Creo que estamos en el camino, pero todavía lo estamos resolviendo. Marvel ha prometido seguir permitiéndonos jugar en el universo de la clasificación R, y la esperanza es que también nos permitan asomarnos un poco al MCU y formar parte del mismo dejando ver al personaje por su gran mundo abierto».

No hay más datos sobre cuándo veremos ‘Deadpool 3’ pero sí que es interesante que en un momento en el que no tenemos nada claro cómo se incorporarán los X-Men al Universo Cinemático Marvel, parece bastante curioso que sea Deadpool al primero que veamos codearse con los Vengadores y compañía.

Confirmado! Ryan Reynolds está trabajando con Marvel para lanzar Deadpool 3 was last modified: by

En : Gente