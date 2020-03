Confirman ocho nuevos casos de Covid-19 en Venezuela.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que se confirmaron ocho nuevos casos de Covid-19 en el país después que se realizaran más de 30 pruebas a personas que arribaron en los últimos días al país.

Detalló que de estas nuevas personas infectadas con el virus, seis son hombres y dos mujeres. Agregó que tres de los casos provienen de España, dos de Estados Unidos, uno de Colombia y los dos restantes responden a contagio local.

