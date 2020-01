Confirman quinto caso de coronavirus en Alemania

Este jueves fue confirmado un nuevo caso de coronavirus en Alemania, situación que aumenta las estadísticas a 5 el número de afectados por el virus de Wuhan. El quinto afectado es de Baviera y como los otros cuatro también trabaja en la empresa donde se había impartido un curso de capacitación por una mujer china.

Tras este nuevo caso confirmado en Baviera se esperan los resultados de análisis realizado a otras 110 personas que también tuvieron contacto con los afectados. Veinte de las cuales ya se han podido descartar se hayan originado por contagio.

Los cinco empleados de la empresa Webasto que habían sido confirmados como contagios se encuentran en buen estado. Tres hombres y una mujer se encuentran recluidos en un mismo hospital en una zona aislada.

El gobierno alemán prevé repatriar a los 90 ciudadanos de esa nacionalidad que se encuentran en la ciudad china de Wuhan, centro de la epidemia, el próximo sábado.

