19 y 20 de Septiembre: Congreso Virtual Internacional de Trabajo Social

Congreso Virtual Internacional de Trabajo Social “Experiencia profesional de los trabajadores sociales durante la pandemia COVID-19”

La Escuela de Trabajo social de la Universidad Central de Venezuela realizará el Congreso Virtual Internacional de Trabajo Social “Experiencia profesional de los trabajadores sociales durante la pandemia COVID-19” los días 19 y 20 de septiembre de 2020 con el respaldo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Secretaría de la UCV y la Organización de Bienestar Estudiantil UCV, el mismo será gratuito, on line y con certificado.

El objetivo del congreso es conocer, difundir y debatir las diversas experiencias que surgen del ejercicio profesional de los trabajadores sociales en el marco del COVID-19, está dirigido a todos los profesionales y estudiantes de trabajo social y carreras afines, así como a representantes de instituciones que atienden sectores vulnerables; contará con ponentes nacionales e internacionales.

Las áreas temáticas a tratar son: Políticas públicas y trabajo social desde la perspectiva de la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030 de las Naciones Unidas; Intervención profesional en crisis y contextos sociales de urgencia (COVID-19); Intervención profesional en crisis y contextos sociales de urgencia COVID-19; Trabajo social, formación, investigación y reconfiguración del perfil profesional; Desarrollo del capital humano desde el emprendimiento y la responsabilidad social; Trabajo social, movimientos sociales, democracia, ciudadanía y justicia social.

Este evento académico está siendo posible gracias a las alianzas establecidas con varias organizaciones del campo social y educativo: la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Venezuela, Ori Consulting, Opción Venezuela, la Fundación Ángeles (Colombia), Bambú, Derechicos, Asoviluz, Renaciendo Familia, Red Profesionales de la RSE en el mundo, así como el Observatorio de Políticas Sociales de la Escuela de Trabajo Social.

El Congreso será transmitido por el canal Yotube “Trabajo Social UCV”, para participar y garantizar la certificación podrán inscribirse a través de la cuanta Instagram @trabajosocial.tk.

