Conoce Egipto, un paraíso turístico en el desierto.

Egipto es un país lleno de historia, cultura y aprendizajes, hay joyas monumentales en cada ciudad y no existe lugar que no te deje sin aliento la primera vez que te lo ves. Conocido como la cuna de las primeras civilizaciones, Egipto tiene toneladas de aprendizajes, esculturas, artes y escenarios naturales que te harán reafirmar el excelente destino que seleccionaste para viajar y una de las mejores formas es hacerlo a través de Cruceros por Nilo.

Debemos mencionar primero lo más obvio al escuchar de Egipto y es que las pirámides de Giza son el principal atractivo para los turistas. Desde que estamos en el colegio hasta nuestra vida adulta gran parte de la población mundial reconoce el atractivo cultural que representan y de acuerdo a la opinión de los turísticas que han llegado allí, estas no decepcionan. La más grande de las tres pirámides es la única de las maravillas del mundo antiguo que aún sigue de pie.

La gastronomía de Egipto así como sus atractivas pirámides, tampoco decepcionan a todo el que la prueba, con una diversidad de especias y de platos que varias desde cordero, albóndigas, pastas hechas de berenjenas, y hasta palomas rellenas de arroz y hierbas horneadas, shawarmas y hojas de parra rellenas. Aunque todo suena delicioso recomendamos que lleves contigo algunas pastillas para el estómago, estarás en el extranjero y no sabemos si tu estómago podrá con tantas cosas nuevas.

Imagina descansar, relajarte y pensar solamente en tomar cruceros por el Nilo, viajando desde Asuán hasta Luxor (dos de las ciudades más reconocidas de Egipto). Sin duda te obligarán a disminuir la velocidad con la que vives día a día y esto es tan necesario como el aire para respirar. Desde el crucero podrás apreciar inmensas áreas botánicas y áridos desiertos llenos de camellos, así como la cotidianeidad de los habitantes de estas tierras quienes se niegan a perder de vista sus orígenes, hombres labrando sus tierras y mujeres lavando sus platos en el río.

Ya que vas a desacelerar para disfrutar de cada cosa, detente a admirar las antigüedades en el museo egipcio. Mientras estés en El Cairo, explora la deslumbrante colección del Museo. ¿Dónde más puedes ver la máscara dorada y las momias del rey Tut? El museo es de esas paradas obligatorias que debes hacer.

Alejandría fue el lugar de vacaciones de los europeos ricos en la década de 1930. Aunque la ciudad ya pasó su época dorada, Alejandría es una visita interesante ya que la ciudad tiene un ambiente extremadamente diferente al de otras ciudades egipcias. Sentirás que has sido transportado al pasado mientras pasea por las calles rodeadas de hermosos edificios de estilo europeo, aunque en ruinas. Y por supuesto no olvides tomar un paseo en faluca al atardecer en Asuán. Una faluca es un pequeño velero de madera tradicional egipcio. Es posible realizar un recorrido en faluca de varios días. El viaje es una experiencia hermosa y memorable.

La temporada alta de turismo en Egipto se extiende desde mediados de octubre hasta mayo, durante el invierno y la primavera. De mayo a octubre, las temperaturas diurnas son relativamente altas, especialmente en Luxor y el sur del país.

En cuanto al clima, Egipto es uno de los países más cálidos y soleados del mundo. Con la excepción de una franja a lo largo de la costa mediterránea, Egipto tiene un clima desértico, y se encuentra completamente dentro del Sahara. La franja costera mediterránea tiene una precipitación media anual de 100-200 mm. En el centro y sur de Egipto pueden pasar varios años sin lluvias importantes. Los inviernos son generalmente cálidos en el sur de Egipto, pero las temperaturas caen abruptamente por la noche, especialmente en el desierto. En verano, el sur de Egipto es muy caluroso y la humedad del aire es baja.

Egipto es sin lugar a dudas un paraíso turístico en pleno desierto que todos en algún momento deberíamos de conocer.

