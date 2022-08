Conoce la «Excusa» de J Moreno

Miami FL, Luego de lanzar su sencillo “Medicina”, el joven artista J Moreno vuelve a la carga con su nueva canción titulada “Excusa” disponible en todas las plataformas digitales mediante un acuerdo de distribución de Chantiao Muzik con J&N Records, empresa que pertenece a JN Music Group.

A diferencia de sus anteriores canciones, “Medicina” y “Pa’ que goce” que fueron reggaetones muy pegadizos, “Excusa” viene en versiones de merengue y balada, donde habla de un amor que se da por terminado, con corazones rotos y una mente confundida. Cada una de sus canciones son de su autoría y tienen la esencia de J Moreno.

“No sé si es un don o una habilidad adquirida, pero siempre ando con mi guitarra, todo el día grabó melodías que vienen a mi mente, en lo único que pienso es en la música, respiro por ella y mi mayor sueño es que mi música sea conocida” declara el artista demostrando su pasión y talento por la música.

Sobre el Artista:

Es un artista integral, de nacionalidad cubana, cuando apenas era un niño cautivaba a los turistas con su voz, a los 7 años comenzó a formarse en la música y a los 14 viajaba por la isla como pianista de una orquesta de salsa.

En la actualidad, es cantautor, arreglista e interpreta diversas melodías acompañado por la guitarra, el piano y los instrumentos de percusión.

A los 18 años llegó a Miami lleno de sueños, el destino lo puso en el camino del hijo del legendario cantante Frankie Ruíz, con quien tuvo el privilegio de trabajar por 3 años en su estudio de grabación, donde componía, arreglaba y hasta tocaba instrumentos para otros artistas.

J. Moreno & L Angel fue la oportunidad perfecta para comenzar su propio proyecto como músico, el dúo se dio a conocer con la producción #OtroSonido y el video “Tu Juego”, grabado en las playas de Miami, una propuesta excitante y sensual que logró el respaldo de sus seguidores en las plataformas musicales y los medios de comunicación. Luego de 5 años el dúo se separa, y en 2019, J Moreno inicia su carrera como solista.

Su talento es reconocido en Chicago, Nueva York y Miami, donde sonaron los temas “Tiempo” y “Recuérdate y llama”. Los sueños y las ganas de triunfar no se detienen, al fin y al cabo la música no conoce barreras.