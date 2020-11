Conoce Los Rostros De Las Candidatas Al Miss Globalbeauty Venezuela 2020

La Organización Globalbeauty Venezuela este jueves 12 de noviembre, reveló los rostros y nombres de las 16 aspirantes que competirán por alzarse con el título de Miss Globalbeauty Venezuela 2020 en su primera edición, haciendo públicas las fotografías oficiales a través de su cuenta de instagram @missglobalbeautyvenezuela.

Este photo shooting estuvo inspirado en la elegancia de la mujer venezolana, donde se observan a las jóvenes aspirantes en unas instantáneas llevadas al blanco y negro; colores que poseen una gran riqueza de matices. Dándole una tonada algo poética con un toque de glamour.

Estas hermosas mujeres fueron capturadas por el lente del afamado fotógrafo Jackson Javier, en la edición Emmanuel Raw, la Producción y Dirección de Arte estuvo a cargo de Leonardo González e Iván Yendiz, directores de la Organización GBV. Las candidatas lucieron prendas de los reconocidos diseñadores Guillem & Mousalli, accesorios de Cielo Santo by Gaby Parra, maquillaje de Salome Makeup, en la asesoría de Maquillaje y estilismo para esta producción fotográfica participaron Gustavo Córdova By Córdova Makeup, Victoria Grenger y Brayan Guillem.

“La noche final del concurso se realizará de forma presencial en el mes de diciembre, pero sin la asistencia de público general donde presentaremos un show cargado de mucha vanguardia e innovación; además contaremos con los más altos estándares de bioseguridad para la protección y prevención contra el COVID-19”, comentó su director Leonardo González.

CANDIDATAS OFICIALES AL MISS GLOBALBEAUTY VENEZUELA 2020

ESTADO NOMBRE Y APELLIDO EDAD ESTATURA INSTAGRAM AMAZONAS Gaudinelys Sánchez 20 1.75 @gaudinelys_sanchez ANZOATEGUI Stephania Rosario 19 1.80 @steph_0501 ARAGUA María de los Ángeles Salas 23 1.74 @mariasalasve BARINAS Samantha Salas 22 1.73 @samanthasalassm BOLIVAR Thayna Correa 26 1.70 @thaynavcp CARABOBO Steffania Rodríguez 20 1.70 @steffania.rv COJEDES Laura Da Silva 19 1.70 @lauradasilva_r DISTRITO CAPITAL Kassandra Rincon 26 1.74 @kassrincon LARA Thaylin Rodríguez 21 1.74 @soytilandia LA GUAIRA Zaren Loyo 25 1.76 @zarenloyo1 MERIDA Natalia Caminos 25 1.73 @caminosnat MIRANDA Alexandra Sanabria 23 1.70 @alexandrasanabriaa MONAGAS Dalianny Robles 21 1.73 @daliannylombardi_20 NUEVA ESPARTA Alejandra Mambel 18 1.71 @alejandraa_model TACHIRA Niurka Jauregui 21 1.70 @niurkajf ZULIA Valeria Pineda 20 1.74 @valeriacpv_

Para conocer más detalles sobre el Miss Globalbeauty Venezuela 2020, no duden en seguirlos a través de sus redes sociales oficiales como: @missglobalbeautyvenezuela o @globalbeautyvenezuela en Instagram, @GlobalBeautyVenezuela en Facebook y GlobalBeauty Venezuela en YouTube.

Ricky Aguilera

Conoce Los Rostros De Las Candidatas Al Miss Globalbeauty Venezuela 2020 was last modified: by

En : Gente