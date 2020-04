Consecomercio: promueve actualización en materia de inquilinato

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, con la finalidad de seguir fortaleciendo el sector empresarial y el tejido gremial, continúa con el ciclo de reuniones digitales con el propósito de brindarle a sus afiliados nuevas herramientas y una atención permanente que sirva para afrontar los efectos de la cuarentena social.

Esta vez, llevó a cabo un encuentro con las abogadas Mónica Fernández y Teresa Borges García, quienes explicaron las implicaciones en las relaciones de inquilinato del decreto de emergencia por Covid-19.

Consecomercio, a pesar de la coyuntura que atraviesa actualmente el país, se mantiene como gremio activo, informando y asesorando a sus afiliados, a fin de contribuir en el diseño de planes y protocolos para cuando se retome la actividad productiva.

La videoconferencia contó con la participación del comité, directorio ejecutivo, consejeros permanentes y ex presidentes de Consecomercio, también se conectaron presidentes de cámaras y asociaciones de comerciantes y prestadores de servicios y representantes de las cámaras inmobiliarias afiliadas a Consecomercio.

Durante la conferencia, Fernández aclaró que el decreto N° 4.169 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.522 de fecha 23 de marzo de 2020, no establece la exoneración de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de vivienda principal, indica su suspensión. Si la persona posee un impedimento para realizar el pago, debe llegar a un acuerdo con su arrendador.

La abogada Teresa Borges, resaltó que los arrendadores e inquilinos tienen que recurrir al consenso para coordinar la reprogramación del pago de los inmuebles. “No se debe cerrar ninguna puerta de negociación”.

Fernández sugirió que las personas tienen que acudir a la mediación porque es la solución del futuro.

Las especialistas indicaron que la Asociación Civil Abogados Solidarios, a través de su correo electrónico: abogasolidarios@gmail.com ,está realizando asesorías para orientar a las personas que posean alguna situación en materia de inquilinato.

Abril, 2020

Consecomercio: promueve actualización en materia de inquilinato was last modified: by

En : Noticias de Europa