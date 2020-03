Consecomercio solicita al Ejecutivo desarrollar planes y estrategias para recuperar al sector

El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, Felipe Capozzolo, durante una entrevista para Primera Página, programa transmitido por Globovisión, resaltó que el organismo gremial contribuyó en el diseño de una serie de propuestas que ayudarán a salvaguardar a los comerciantes y prestadores de servicios ante la amenaza del Covid-19. El documento fue entregado al Ejecutivo Nacional para que evaluará las medidas planteadas.

“Debe existir una estrategia única, no solo comunicacional y educativa, también tiene que ser de recuperación financiera y económica. Tenemos que desarrollar una mesa de trabajo donde podamos crear planes y herramientas para el sector económico y empresarial”.

El representante gremial, aseveró que el planteamiento realizado al Ejecutivo Nacional, tiene el fin de mejorar los servicios públicos y el suministro de combustible, permitir el acceso al crédito ante la rebaja del encaje legal y las pymes. También se tiene que impulsar un plan de medidas de orden fiscal, que este liderizado por un reordenamiento del cronograma del cumplimiento de obligaciones fiscales.

“La propuesta que presenta Consecomercio de cara al país, es una estrategia que quiere reflotar el concepto de nación, debemos integrarnos entorno a esa nueva idea, donde estemos el Estado, empresarios y trabajadores unidos de la mano”.

Capozzolo, indicó que los gremios están sensibilizados por la situación. “En el documento esta plasmado el sentir del país y las expectativas que tenemos. El empresariado esta muy consciente de su rol para superar la coyuntura, en este momento nos toca quedarnos en casa, pero en cualquier momento volveremos a salir a trabajar para levantar la nación”.

“Los comercios están integrados a la cuarentena porque así preservarán el futuro y el arranque de las actividades productivas una vez superada la coyuntura sanitaria.”

Propuesta presentada

Incorporación de comercios y prestadores de servicios a una campaña de información única, activa,

multimedia, multi-redes sociales, que convierta a todo establecimiento físico y virtual en un centro

divulgación e información sobre el virus y las medidas para erradicarlo. Así como del correcto uso y

administración de recursos e insumos del tipo tapa-boca, guantes, soluciones anti-bacteriales y

artículos de higiene bajo las circunstancias actuales.

Incorporación de medios de radiodifusión y producción audiovisual a una campaña única que permita

la producción de piezas tendientes a la divulgación e información sobre el virus y las medidas para

erradicarlo, empezando por la sensibilización de la población sobre la necesidad de permanecer en sus

hogares. Así mismo, la producción de piezas que contribuyan a impartir cursos educativos que puedan

minimizar las pérdidas de tiempo en el cronograma escolar nacional.

Establecer cooperación con la educación privada a fin de dar apoyo a la pública para afrontar los

retrasos que la pandemia pudiera estar ocasionando en el cumplimiento del cronograma escolar.

Incorporación de empresas de transporte a un plan único de movilización de personal y cargas

esenciales, para la fabricación, importación y/o distribución de bienes necesarios para afrontar la

emergencia y de personal de servicio.

Ejecución de programas público-privados para robustecer el sistema de salud nacional, en aras de

optimizar la operación, incrementar capacidad instalada y mejorar la respuesta ante los pacientes ya

lamentablemente afectados.

Establecer cooperación con empresas privadas para implementar un plan de acción rápida para

refaccionar y equipar infraestructura básica, dependencias de servicios públicos de salud, seguridad,

educación y vialidad necesarias para afrontar la emergencia y las necesidades que posteriormente

puedan generarse.

NOTA DE PRENSA

Consecomercio solicita al Ejecutivo desarrollar planes y estrategias para recuperar al sector was last modified: by

En : Economía