No hay duda de que Internet se ha convertido en un aspecto cotidiano de nuestra vida. Pasamos mucho tiempo en nuestros dispositivos móviles, que cada vez pueden usarse con más propósitos. Las compras online, el registro en plataformas como las del entretenimiento digital y las redes sociales hacen que, en ocasiones, tengamos que compartir nuestros datos personales. Sin embargo, debes tener mucho cuidado respecto de la información que divulgas en la web. A continuación, te damos algunos consejos para mantener protegidos tus datos en Internet.

Sé precavido al registrarte a una plataforma

En la actualidad, son cada vez más los sitios web que te permiten registrar una cuenta para aprovechar al máximo los servicios que ofrece. Las plataformas de juegos de cartas, como el blackjack son un ejemplo de sitios que requieren tus datos personales para que puedas disfrutar el entretenimiento digital. En sitios como estos es imprescindible garantizar que tu información esté protegida. Para ello, siempre debes registrarte en plataformas que sean reconocidas y estén avaladas por una buena trayectoria. Por otro lado, la dirección web proporcionará más información respecto de la seguridad del sitio. El candado que se encuentra al lado de la dirección, que debe comenzar por «https», indica si la conexión es segura y muestra el certificado que lo avala.

Realiza transacciones de dinero por plata formas reconocidas

Por otro lado, es cada vez más común realizar compras online. Sin embargo, además de corroborar que la compra se esté realizando en un sitio confiable, es indispensable seleccionar un medio de pago que sea reconocido. En la actualidad, las transferencias bancarias, los pagos mediante tarjetas de crédito, débito o prepagas y el uso de monederos virtuales son formas legítimas de hacer las transacciones. Además, es importante verificar la seguridad de la página a las que te redirige el pago antes de ingresar tu información, de modo que sepas que esta estará protegida.

Comparte lo menos posible en redes sociales

Finalmente, son muchas las personas que comparten su información personal en redes sociales. Para mantener protegidos los datos, es imprescindible que no compartas información, como números de teléfono o direcciones, con personas que no conoces. Lo más recomendable para usar las redes sociales de forma segura es configurar el perfil para que sea privado. Esto quiere decir que solo las personas que tú autorices podrán ver tu perfil y todo lo que compartes. Si tienes una cuenta pública, deberás limitar mucho más la información que publicas, ya que cualquier persona podría acceder a ella.

Al navegar por Internet, compartimos mucha información, ya sea para registrarnos en una plataforma, realizar compras online o hacer publicaciones en redes sociales. En cada una de estas actividades, es imprescindible que mantengamos nuestros datos protegidos. Es por ello que lo más conveniente es ser precavido al registrarse a una plataforma, realizar transacciones de dinero por plataformas reconocidas y compartir lo menos posible en redes sociales. Asimismo, siempre debemos asegurarnos de que todos los sitios web que visitemos cumplan con las medidas de seguridad mínimas para proteger nuestra información en Internet.

