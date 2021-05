Consejos para sobrevivir a la ansiedad en tiempos de pandemia.

Afrontémoslo los venezolanos desde hace un buen tiempo estamos sometidos a un cúmulo de elementos estresores, causantes de mucho malestar tanto para quienes vivimos dentro o fuera del territorio nacional.

Hoy en día, tras un año desde que se decretó la pandemia a causa del COVID-19 debemos tener bien claro que nuestros recursos adaptativos a nivel psicológico se encuentran a prueba constantemente.

Esto ha dado pie a un importantísimo incremento de casos de depresión, estrés postraumático y lo que se ha denominado como ̈ La segunda pandemia ̈ el trastorno de ansiedad, en quienes ya han superado parte de la pandemia. Todo esto debido a que en este tiempo casi todas las personas están siendo sometidas a un constante duelo, miedo a enfermar, miedo a quedarse sin trabajo y sobre todo incertidumbre con respecto al futuro.

Los seres humanos estamos programados para ser seres de hábitos, por lo que todo cambio significativo en nuestro entorno, produce un incremento en los niveles de malestar que es importante reconocer y darle cabida.

ENTENDIENDO LA ANSIEDAD

Es importante comprender que la ansiedad no es mala ̈per se ̈, es básicamente un aviso de nuestro organismo que nos prepara ante un momento de tensión, pero cuando nos genera un malestar que nos impide desarrollar una vida productiva normal, si se convierte en un problema, ya que de no tratarse correctamente a tiempo puede desencadenar trastornos más graves como la depresión.

Un ejemplo de un posible problema de ansiedad, es cuando el temor de ser contagiados de Covid19 nos anula e impide ir al mercado a abastecernos.

Partiendo de este hecho compartimos contigo las siguientes recomendaciones

Reconoce tu malestar: Reconocer que necesitas ayuda, es el primer paso para avanzar en todo proceso psicológico porque te permite superar la trampa del ego y colocarte un paso adelante en el camino de tu bienestar emocional.

Haz dieta de información: Escoge una o dos fuentes de noticias para consultar que no sean apocalípticas o amarillistas, hacer una dieta de la información que recibimos es importante para preservar nuestra salud mental.

Establece una rutina: Quedarse todo el día encerrado en el cuarto impide al cerebro la fabricación y segregación de hormonas que sirven como antidepresivos naturales como lo son la dopamina y la serotonina, que requieren de actividad física para activarse en nuestro organismo.

Práctica la meditación: Esto te permitirá llevar a su justa dimensión lo problemas o las ideas negativas que pudiesen invadirnos eventualmente, existen estudios que confirman que a través de la meditación se puede alcanzar niveles de relajación profunda

Busca ayuda profesional: Ante el incremento de casos de COVID-19 es importante cuidar no solo de nuestra salud física sino también nuestra salud mental, esto implica sustituir nuestros hábitos desde el sueño, hasta la alimentación puede influir muchísimo en nuestros estados de ánimo.

Por lo que si en algún momento requieres no dudes en buscar ayuda psicológica.

José Leonardo Caldera | Psicólogo

