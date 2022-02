Consejos para tener una alimentación balanceada

Tener una alimentación balanceada no solo influye en la regulación de nuestro peso, sino que incide de una forma muy positiva en nuestra salud general, así como en nuestro bienestar emocional ya que, si nos sentimos bien con nuestro cuerpo y llevamos una dieta adecuada, tendremos una mayor calidad de vida.

Vamos a compartir una serie de consejos para que nos sea más fácil llevar una alimentación saludable y equilibrada.

Acudir a un especialista en nutrición

Si vas a hacer cambios importantes en tu estilo de vida y tu alimentación es importante acudir a un especialista que te elabore un plan de alimentación equilibrado y te indique los diferentes tipos de dietas que existen, para encontrar el tipo de alimentación más adecuada para ti. Ningún grupo de alimentos contienen todos los nutrientes necesarios, por lo que puede ser complicado al principio encontrar el mejor equilibrio y comprender la pirámide alimenticia sin ayuda profesional.

No olvidar los alimentos imprescindibles

Para que nuestro cuerpo obtenga todos los nutrientes necesarios, debemos tener en cuenta los principales grupos de alimentos que necesitamos consumir de forma variada y equilibrada entre sí.

Los cinco grupos principales de alimentos son:

alimentos con almidón, incluidos el pan, las pastas, el arroz y papas.

frutas y verduras.

leche y otros productos lácteos.

carne, pescado, huevos, frijoles y otras fuentes no lácteas de proteínas.

alimentos con alto contenido de grasa o azúcar.

Limitar el consumo de azúcar

El consumo diario ideal de azúcar debe ser inferior al 5% de la ingesta calórica total que consumimos. Existen muchos productos como la bollería industrial, los postres lácteos, los zumos preparados y los refrescos, que tienen una enorme cantidad de azúcar, por lo que debemos limitar su consumo para evitar la aparición de enfermedades como la obesidad.

Limitar el consumo de sal

Se debe reducir a unos cinco gramos al día (una cucharada de café) y que sea sal yodada. Algunos consejos para que sea más fácil reducir su consumo son:

Reducir el consumo de aperitivos salados.

Elegir productos con bajo contenido en sodio.

No añadir sal al cocinar los alimentos.

Evitar poner sal en la mesa para añadir a los platos.

Priorizar los productos frescos

Siempre que podamos, debemos optar por los alimentos frescos, tales como las frutas y verduras de temporada. Los productos ultraprocesados tienen una gran cantidad de sal, aditivos y grasas poco saludables, por lo que debemos consumirlos en muy poca cantidad.

No realizar cambios drásticos

Puede que, si te has decidido a modificar tus hábitos alimentarios y has investigado un poco sobre cuales son los alimentos más nocivos, quieras eliminarlos de golpe de tu dieta.

Sin embargo, esto no es lo recomendable. Los cambios en la alimentación se deben hacer de forma gradual. Además los cambios diarios, aunque pequeños, tendrán un efecto mayor y más duradero.

Suplementos alimenticios

Los suplementos alimenticios o dietéticos, como indica su nombre, son productos creados para complementar la alimentación o la dieta, y entre sus ingredientes contienen minerales, vitaminas, enzimas, ácidos grasos y aminoácidos.

Dependiendo de nuestras carencias alimenticias, es posible que, si nos hemos mantenido durante algún tiempo consumiendo muchos alimentos poco saludables o hemos llevado una dieta baja en frutas y verduras, necesitemos consumir alguna comida especial o suplemento que nos ayude a suplir estas necesidades hasta que nos acostumbremos a llevar una buen alimentación.

Estos deben ser recomendados por algún especialista en dietética y nutrición. No debemos tomar por nuestra cuenta suplementos que no conozcamos.

Practicar deporte con regularidad

Para mantener tu cuerpo y tu mente sanos, deberás combinar tu alimentación con la práctica de algún deporte o actividad física. No es necesario acudir a un gimnasio ni machacarse en exceso si no es parte de tu rutina habitual, simplemente con caminar o correr es suficiente para activar tu cuerpo y mantenerlo ejercitado.

Alimentos a evitar

Los alimentos que más debemos alejar de nuestra dieta y consumir en pocas ocasiones son: sal, sales de sabores, salsas preparadas, fiambres, encurtidos, embutidos, quesos de untar, mantecas, comidas enlatadas, platos preparados, comidas preelaboradas o congeladas, pastas rellenas, snacks y otros aperitivos.

Dentro de este tipo de alimentos, podemos algún día darnos un capricho, pero no consumirlos habitualmente.

Por último, otros consejos generales son comer mucha fruta y verdura varias veces al día, utilizar aceite de oliva para cocinar, controlar el tamaño de tus porciones y beber siempre agua para mantenerte hidratado.

