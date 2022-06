Los mejores consejos para elaborar un Curriculum Vitae

CARACAS, VENEUELA. –

Si has pasado horas o días laborables en la elaboración de tu currículum pero después de enviarlo nadie llama, es probable que estés cometiendo algún erroren la redacción de tu hoja de vida o, al menos, desaprovechando la oportunidad de comunicarte de manera efectiva con el potencial empleador.

Consejos esenciales para la redacción del curriculum vitae

Si sientes que necesitas consejos e información sobre cómo escribir un curriculum vitae , tienes algo bueno: un exceso de información a compartir, lo que supone una dificultad para revisar o ser comprendido por otra persona.

Miles de libros, artículos de revistas y otros impresos coinciden o dirimen sobre cómo escribir un curriculum vitae , así como sobre los mejores consejos para su redacción, y hay tantas opiniones como autores. En la World Wide Web, utilizando un solo motor de búsqueda se pueden encontrar más de 25.200.000 páginas de consejos en menos de 0,14 segundos.

A pesar de ello, escribir un curriculum vitae relevante, creíble, eficaz y profesional no es difícil cuando se tiene acceso a una escritura profesional o a un sistema de creación como el que ofrecen algunas herramientas en línea, que proporcionan una respuesta inteligente, un software fácil de usar y, por lo general, muchas plantillas de curriculum y los mejores consejos de redacción.

Consejos de expertos para mejorar el currículum

Los consejos son muchos, pero algunas de las principales consideraciones a tomar en cuenta para evitar las declaraciones poco claras y ambiguas a veces se encuentran en la literatura técnica, y es allí donde muchos fallan.

Consejo # 1: Un mismo CV no sirve para todos

En primer lugar, debes escribir tu currículum adaptando el resumen tanto como te sea posible para la posición que deseas y para el empresario a quien lo envías.

A menos que tu currículum encaje con el puesto que solicitas,será desechado. Mejorar tus posibilidades de conseguir una entrevista mediante el uso de hojas de vida diferentes. Una buena técnica si tienes metas de carrera un poco diferentes o abiertas.

Este enfoque de múltiples hojas de vida es particularmente útil para los solicitantes que necesitan retomar el nivel de entrada, reanudar un cambio de carrera, o para aquellos con experiencia en diferentes campos que necesitan un currículum ycarta de presentación muy específicos para diversos perfiles profesionales.

Consejo # 2: Conoce a tu potencial empleador

Cuanto más sepas sobre el empleador y el trabajo, más puedes adaptar tu hoja de vida al puesto ofertado, incrementando así las posibilidades de pasar a la fase de la entrevista.

Consejo # 3: Identificar claramente tus habilidades

Con cuidado, identifica las habilidades que adquiriste en cada puesto de trabajo y etiqueta esas habilidades en el curriculum vitae. Hazlo de acuerdo a los títulos de habilidades que se usan en los anuncios clasificados y las descripciones de los puestos. En otras palabras, convierte tus obligaciones en los títulos de la jerga correspondiente.

Los encargados que emplean saben qué requisitos son necesarios para cada puesto y desean localizar rápidamente las capacidades en un currículum. Por ello es vital identificar tus habilidades y describirlas como los empresarios quieren verlas.

Por ejemplo, si tuviste experiencia en la administración de programas y diseño de sistemas de admisión, de descarga, organización y dotación de personal, todas estas habilidades pueden ser descritas así: “Programa de Implementación”, “Gestión de Recursos Humanos” y “Personal de contratación”, entre otros.