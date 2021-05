Consejos útiles para elegir una cesta de chocolates.

El chocolate es uno de los alimentos más deseados por la población mundial en general. A la mayoría nos encanta el sabor del chocolate, aunque en función de los gustos personales, hay humanos que prefieren consumir un tipo de chocolate característico en detrimento de otro más común o viceversa. Si todavía no tienes decidido cuál es tu chocolate favorito, te conviene leer este artículo.

Si, por el contrario, sabes qué tipo de chocolate te gusta más o quieres obsequiar a un ser querido su chocolate preferido, existen cestas de chocolate a domicilio para comprar o regalar a través de internet. Adquirir una de estas cestas es muy sencillo, tan solo tendrás que elegir la que más se adapta a tus necesidades, comprarla y esperar cómodamente a recibirla en tu hogar.

La gastronomía avanza continuamente y las variedades del chocolate no se quedan atrás. Las características principales del chocolate tales como su sabor, textura, aroma y la proporción de cacao que tenga su mezcla dará como resultado diferentes tipos de chocolates. A mayor porcentaje de cacao en el chocolate, el sabor será más amargo, el color más oscuro y su textura más untuosa. El aroma es cuestión de gustos. Últimamente son tendencia los chocolates con frutas o con sabor a naranja, limón, fresa etc. Este último tipo de chocolates pueden resultar más atractivos al olfato más exigente que el chocolate tradicional. Lo que es indudable es que el chocolate más beneficioso para la salud es el que conlleva más porcentaje de cacao.

Cómo saber cuál es el mejor chocolate.

Todo buen chocolate debe tener un tacto firme. Se nota cuando un chocolate es de excelente calidad cuando al partirlo el sonido es seco y su aspecto quebradizo. Salvo que quieras comprar chocolate blanco, el chocolate de calidad suele presentar un color marrón brillante y muy oscuro, y su textura es uniforme sin presentar hendiduras o burbujas. Con respecto al aroma, a más huela el chocolate a cacao mejor será su calidad.

Una vez que comprobemos mediante la vista, el tacto y el olfato el chocolate habrá que degustarlo. Si el chocolate que adquirimos se queda fundido en nuestra boca de forma casi instantánea, esto es sinónimo de que estamos ante un producto de buena calidad.

No cualquier dulce a la venta puede catalogarse como chocolate. Para autorizarse un producto de cara al público como chocolate, la mezcla debe contener al menos un 35% de cacao. Se considera chocolate negro cuando el porcentaje de cacao supera el 70%. Aquí es donde intervienen los gustos de cada persona. Existen infinidad de chocolates para regalar que se adaptan a los paladares de todo tipo de personas. Los hay que prefieren el chocolate puro con alto porcentaje de cacao, y también hay quien prefiere una menor cantidad de cacao puesto que este es más amargo que dulce. En cualquier caso, siempre es bueno y nutritivo probar una onza de chocolate al día, para generar endorfinas y alegrarnos el día. Existen también chocolates sin azúcares añadidos, si lo que te preocupa es subir de peso; aunque está demostrado que el consumo de chocolate en pequeñas dosis diarias es saludable y aconsejable.

