Consorven brinda recomendaciones sobre el Covid-19 en formatos accesibles a personas con discapacidad

Prensa, 17/09/2020.- Con base en estudios realizados por la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) durante los últimos seis meses, se ha podido constatar que es muy poca la información sobre la pandemia de la Covid-19 disponible en formatos accesibles para las Personas con Discapacidad, mucho menos existe recomendaciones precisas, en función a las necesidades específicas de esta población.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, anunció que durante el mes de septiembre se estarán realizando diversas promociones de material audiovisual accesible, con la intención de celebrar tres fechas importantes: Día Internacional de las Lenguas de Señas, la Semana Internacional de las Personas Sordas y el Día del Intérprete y Traductor.

“Preocupados por la desinformación, Consorven, junto a la Fundación Vanessa Peretti, hemos elaborado materiales en formatos accesibles donde presentamos diversos temas relacionados con las medidas de protección ante el coronavirus, tomando en cuenta las particularidades de cada persona con algún tipo de discapacidad. De igual manera, hemos dispuesto recomendaciones para los diversos actores de la sociedad, sobre los criterios para generar una atención mucho más inclusiva”, señaló Juan Ángel De Gouveia.

Acotó, que ciertamente existe información general, pero no dirigida a Personas con Discapacidad, asimismo explicó que cada persona que vive con algún tipo de condición, necesita adaptaciones en las formas de presentación de la información para tener total comprensión del mensaje.

Explicó que para hacer contenidos accesibles, se debe utilizar un lenguaje sencillo y claro; exponer la idea que se quiere transmitir de modo directo; y los videos deben contar con el apoyo de intérpretes de Lengua de Señas, locución en Off y subtítulos en español.

Recordó que hace cuatro meses se compartió a medios de comunicación y a través de las redes sociales de Consorven, una serie de videos donde se ofrecían recomendaciones para el manejo de la ansiedad, durante el período de aislamiento social; “en esta ocasión traemos algunos criterios para la respuesta inclusiva de la discapacidad frente al Covid-19”.

De Gouveia, preocupado por los altos índices de contagio de coronavirus en el país, recurre a los medios de comunicación para que puedan apoyar con la difusión de estos materiales, a fin de contribuir a la superación de las barreras comunicacionales y evitar la propagación del virus entre las Personas con Discapacidad. “Nos gustaría que desde los medios puedan apoyar en esta tarea de ser multiplicadores de la información a través de sus plataformas y, paralelamente, puedan promover procesos comunicacionales más inclusivos”.

Añadió que una buena manera de festejar estas fechas importantes para la comunidad Sorda, y acortar las brechas comunicacionales, sería a través de la difusión de materiales accesibles para que todos puedan informarse de manera oportuna.

Finalmente puso a disposición las redes sociales para que se mantengan al tanto de las actividades que realizan estas organizaciones en beneficio de las Personas con Discapacidad en Venezuela. “Pueden seguirnos en Facebook (Confederación Sordos de Venezuela / Fundación Vanessa Peretti), Instagram (@Consorven / @fundaciónvanessaperetti), Twitter (@Consorven_VE / @Funvape) y Youtube (Consorven / Funvape)”.

1.Criterios para la Respuesta Inclusiva de la discapacidad frente a la Covid-19.

2.Recomendaciones para las Personas con Discapacidad sobre cómo prevenir la Covid-19

