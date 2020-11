Consorven capacita a personas con discapacidad acerca de la prevención del Coronavirus

Prensa Consorven, 05/11/2020.- la Confederación Sordos de Venezuela, la Asociación Sordos de Caracas y la Fundación Vanessa Peretti, ofrecieron una charla sobre la prevención del coronavirus, en la cual participaron 25 Personas con discapacidad auditiva. La Formación versó sobre técnicas de prevención del coronavirus Covid-19, medios de contagio, síntomas frecuentes y qué se debe hacer en caso de contraer la enfermedad; al tiempo que hicieron entrega de material de prevención, donados por la Asociación Civil Convite.

Esta actividad se llevó a cabo en la sede de la Asociación de Sordos de Caracas. Cira Morán, presidente de dicha institución, recalcó que su comunidad fue convocada para recibir esta información y a su vez se conviertan en propagadores de la información a sus familiares y amigos.

En esta oportunidad se realizaron prácticas de bienestar para que las personas puedan tener el control sobre sus emociones y sentimientos, así como tener herramientas para bajar la ansiedad y cómo debe ser el manejo para que el virus no afecte la salud mental.

Por su parte, Juan Ángel De Gouveia, presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), recalcó que aunque exista cierta flexibilidad con relación a la cuarentena en Venezuela, no se debe bajar la guardia en materia preventiva, por lo que recordó la importancia de mantener una buena y constante higiene de manos, evitar tocarse la cara, manejar una distancia prudencial con las demás personas, así como el uso del tapabocas. Igualmente destacó la importancia de mantener la calma si se llegara a contraer el coronavirus y acudir al médico si presenta alguno de los síntomas, como por ejemplo: fiebre, tos seca, cansancio, problemas respiratorios, pérdida del olfato y apetito, entre otros.

La ocasión fue propicia para proyectar material audiovisual accesible elaborado por Consorven, donde se muestran algunos consejos para el manejo de la ansiedad en medio del aislamiento social.

Finalmente De Gouveia agradeció el apoyo de la Asociación Civil Convite, quien donó protectores faciales, tapabocas, gel antibacterial y cloro para mantener desinfectados los espacios de la Asociación de Sordos de Caracas, donde hace vida la comunidad de personas con discapacidad auditiva, y así evitar la propagación del coronavirus.

