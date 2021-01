Consorven: Ley para las Personas con Discapacidad lleva 14 años sin reglamento

El 5 de enero de 2021,se cumplieron 14 años de la entrada en vigencia de la Ley para las Personas con Discapacidad en Venezuela y aun no existe un reglamento que especifique las normas jurídicas para regular las actividades vinculadas a los derechos de Personas con Discapacidad (PcD) en el país.

El presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), Juan Ángel De Gouveia, manifestó que “la aprobación de este reglamento corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado”.

Agregó que en varias oportunidades han surgido esfuerzos para la creación de un reglamento por parte de organizaciones de y para Personas con Discapacidad y sus Familias, donde también se discutió la Ley con la comunidad afectada, y a pesar de ello, aún no se ha promulgado el instrumento regulador, “dejando vacíos y debilidades para el cumplimiento de varios de sus artículos”.

Por otro lado, De Gouveia consideró que no están claras las normas, pautas o principios para poner una sanción o multa; asimismo señaló que se desconoce si hay entes u organismos que incumplen con la Ley de Personas con Discapacidad, ante la inexistencia de un reglamento que regule la norma y los criterios que puedan usarse para aplicar esta Ley.

A su juicio, otro ámbito que debe contemplarse en esta materia es la ratificación, por parte de Venezuela, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), lo que supone un compromiso por parte del Estado en adaptar los marcos legales necesarios.

“La Convención es un instrumento legal supraconstitucional, por ende debe existir un proceso de armonización legal que aún no se ha hecho en Venezuela; por este motivo, en nombre de la organización que represento, solicito públicamente a los órganos competentes en la materia, ponerse al día con este compromiso jurídico, y así pueda hacerse cumplir la Ley de Personas con Discapacidad en Venezuela”.

Por último, dejó claro que Consorven siempre seguirá en la lucha por la defensa de las Personas con Discapacidad a través del constante monitoreo en el cumplimiento de cada uno de los artículos de la CDPD y más en tiempos de pandemia, “donde las PcD se han visto afectadas ante su vulnerabilidad por la falta de información en diferentes formatos accesibles, así como la atención oportuna y necesaria en los distintos centros de salud del país. Ante ciertas irregularidades, seguiremos defendiendo los derechos humanos de las Personas con Discapacidad en Venezuela, hasta lograr la verdadera inclusión y un mundo de oportunidades para todos por igual”.

