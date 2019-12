Consorven presentó balance anual en materia de derechos de Personas con Discapacidad

Prensa Consorven, 29/12/2019. El presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) hizo un balance acerca de lo que fue el año 2019 en cuanto avances y logros en materia de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, entre los que destacó la presentación del Informe Alternativo ante la Organización de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, formación de actores claves en defensa de los DDHH de las PcD y atención y orientación a víctimas de vulneración de DDHH en Venezuela.

“Con el objetivo de monitorear, formar, defender y difundir los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela, realizamos una investigación para el monitoreo al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) en 12 estados del país; con los resultados de este estudio se logró la elaboración y presentación del informe alternativo de la sociedad civil ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas”, dijo De Gouveia.

Acotó que el informe presentado contó con el apoyo de 17 Organizaciones de y para PcD y abordaba principalmente 4 áreas: accesibilidad, salud, educación y justicia.

Mediante estas y otras actividades, Consorven se ha venido capacitando sobre las herramientas legales nacionales e internacionales que respaldan la defensa de los derechos de las Personas con Discapacidad y los mecanismos de incidencia ante el Sistema Interamericano Organización de Estados Americanos (OEA) y el Sistema Universal de las Naciones Unidas.

En el área de atención a la víctima se recibió durante este año, un total de 47 casos, donde en su mayoría se evidenció vulneración a los DDHH de PcD, según lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y por tanto se dio inicio al protocolo de atención.

Vale la pena resaltar que varias personas con discapacidad, perdieron la vida debido a falta de atención oportuna y adecuada, así como a escasez de medicinas. “Estos medicamentos deberían ser de fácil acceso o suministradas por las propias instituciones sanitarias del país”, aseveró Juan Ángel De Gouveia.

Por otro lado, en alianza con la Fundación Acción Solidaria, quien donó medicamentos para enfermedades crónicas, se benefició a Personas con Discapacidad que padecen de esquizofrenia, resistencia a la insulina, ataques de asma o hayan requerido antibióticos,

La Confederación Sordos de Venezuela, cada día obtiene un mayor reconocimiento como referencia en el tema discapacidad, no solo en instancias nacionales si no también internacionales, así como entre las organizaciones de defensa y protección de DDHH y entre las mismas organizaciones de y para personas con discapacidad.

En ese particular, Juan Ángel De Gouveia recalcó la oportunidad que tuvo de participar en el encuentro con los representantes de la Alta Comisionada para DDHH, quienes acudieron a Venezuela en virtud de la Emergencia Humanitaria Compleja que se vive actualmente. “En esta reunión pudimos exponer los resultados de nuestras investigaciones y compartir datos de nuestro trabajo lo cual resultó ser una pieza clave para la consideración de incluir un capítulo sobre poblaciones vulnerables en el informe sobre Venezuela”.

Entre otras cosas, Consorven ha conquistado el apoyo de la comunidad con discapacidad visual e intelectual principalmente, y está en proceso de consolidar el apoyo de las personas con discapacidad física, promoviendo formas de trabajo participativas y a través de redes de promotores.

Finalmente De Gouveia agregó que otro de los logros de Consorven, fue poder formar a más de 500 personas a través de actividades ejecutadas durante este año, en el área de atención, formación e investigación, entre los que destacan: Talleres para periodistas en formación de DDHH y Discapacidad, Acercamiento a Personas Sordas incentivando el interés por aprender la Lengua de Señas y establecer mejores canales de comunicación con la comunidad; Taller de Sensibilización a Actores de Ayuda Humanitaria en el cual se logró fomentar el trato adecuado a las personas con discapacidad; Taller de Atención y Protocolo a PcD, Taller de VIH Sida y otras enfermedades de Transmisión Sexual, entre otros.

Para este año 2020, Consorven aspira seguir creciendo y luchando por los derechos de las Personas con Discapacidad, por la inclusión y un mundo de oportunidades para todos por igual.

Consorven presentó balance anual en materia de derechos de Personas con Discapacidad was last modified: by

En : Notas de Prensa