Consorven solicita al Estado realizar ajustes en políticas públicas para la contención del coronavirus

Prensa Consorven, 11/05/2020.- El presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), Juan Ángel De Gouveia, con base a un estudio realizado durante el mes de abril 2020, donde se entrevistó a 251 personas en 10 estados del país, entre las que participaron 30 representantes de Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD), 45 cuidadores y 176 personas con diferentes tipos de discapacidad, señaló que uno de los aspectos de investigación estaba relacionado con Políticas Institucionales Inclusivas en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-2019.

“El Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela ubica a las Personas con Discapacidad dentro de los grupos más vulnerables; por tal motivo, en medio de la epidemia del coronavirus se hace indispensable generar de manera institucional, políticas inclusivas que le permitan a este grupo acceder de manera expedita a distintos mecanismos de protección”, dijo De Gouveia.

Agregó que a pesar de este contexto, el 83,3% de las Organizaciones de Personas con Discapacidad consultadas, manifestaron no conocer de medidas específicas para proteger a las Personas con Discapacidad. Un pequeño porcentaje respondió que si conocían las medidas, pero a través de iniciativas llevadas a cabo por Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

En ese sentido, Juan Ángel de Gouveia, recordó que la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Ley para Personas con Discapacidad, privilegian la participación ciudadana de este sector de la sociedad a través de las Organizaciones No Gubernamentales.

“La intención de ambos instrumentos jurídicos es generar un diálogo constante entre la sociedad civil y el Estado; no obstante, conforme a los resultados obtenidos, 90% de las Organizaciones de Personas con Discapacidad no están siendo consultadas por el Estado venezolano, obviando de esta manera los aportes que pudieran ofrecer para la planificación y ejecución de políticas públicas inclusivas ante del Coronavirus”.

Por otro lado, el 46,7% de las Organizaciones de Personas con Discapacidad entrevistadas, conocen de alguna experiencia positiva impulsada por instituciones privadas o públicas en donde se haya logrado implementar medidas inclusivas para personas con discapacidad en el marco de la cuarentena por el coronavirus.

“Un dato relevante, es que todas las iniciativas reportadas provienen de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Vale destacar que la mayoría de estas iniciativas giran en torno al tema comunicacional, en particular las campañas creadas por la Iglesia, y formas emergentes de organización como los grupos de padres en WhatsApp, así como otras estrategias de redes sociales”. También se evidenció experiencias de atención psicológica gratuita y donación de insumos médicos específicos.

Por ello, desde Consorven, se insta al Estado venezolano a realizar ajustes razonables en las políticas públicas implementadas para la contención del coronavirus, atendiendo las particularidades de las Personas con Discapacidad; Incluir a las Organizaciones de Personas con Discapacidad en el diseño de la respuesta al Coronavirus (Covid-19), así como mantener un diálogo constante en la fase de su ejecución y evaluación.

