Construcción de seis mercados reorganizará la economía en La Curva de Molina

Impulsar el desarrollo urbanístico que merece el oeste de la ciudad y

generar una nueva economía, se propone la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo a través del Plan de Desarrollo Económico Integral que puso en marcha la construcción de seis mercados con sus locales comerciales en La Curva de Molina.

Así lo informó la presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascon, quien está al frente del desarrollo del plan, destacando que estos mercados beneficiarán tanto a comerciantes como a las más de 400 mil personas que a diario transitan por La Curva de Molina.

Resaltó que durante el registro y reubicación de más de 700 comerciantes informales, se dio un proceso participativo, entre el alcalde Willy Casanova, autoridades municipales y comerciantes que permitió el crecimiento y avance de la obra.

“Ha sido un proceso difícil para algunos, pero hemos venido dando pasos positivos, no sólo en la recuperación integral del espacio público, sino también en lo humano.

La presidenta de la Cámara Municipal detalló que la construcción de los nuevos mercados, es posible gracias a los acuerdos entre la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y empresas privadas que apuestan por el renacer de Maracaibo.

En cuanto a la adquisición y distribución de los locales, la concejala explicó que “la Alcaldía aporta el terreno, la infraestructura y el 30 por ciento para la construcción de cada local, mientras que el comerciante que quiera ser propietario deberá cancelar el 70 por ciento restante, según el tamaño del local”.

Uno de estos mercados será construido en la cancha deportiva de La Curva de Molina, por instrucciones del Alcalde Casanova, para transformar este lugar que era utilizado por terceros como refugio para la delincuencia.

En ese sentido, el Alcalde se ha comprometido en rescatar otras instalaciones deportivas para la comunidad y dejarlas en total funcionamiento.

Este mercado será construido de manera conjunta con los comerciantes que serán ubicados en el lugar.

“Estará organizado por actividad comercial: víveres, alimentos, servicios técnicos, ropa y calzados, variedades, entre otros”, afirmó Gascon.

Luego de seis meses de entregado el espacio, se iniciará el cobro de condominio, una módica cuota que permitirá el mantenimiento y limpieza diaria de los mercados.

En ese sentido, Jessy Gascón precisó que, para reservar los locales y adjudicaciones, los comerciantes deberán cancelar una inicial del porcentaje correspondientes y la otra mitad en un lapso de ocho semanas.

Periodista: Nohelis Dávila

Fotógrafo: Manuel Frías

Oficina de Comunicación e Información

Construcción de seis mercados reorganizará la economía en La Curva de Molina was last modified: by

En : Gobierno