Consulte aquí quienes pueden recibir el Bono de 240 dólares por el Sistema Patria

CARACAS, VENEZUELA.- Recientemente el gobierno de Venezuela anunció un bono de 4 petros que son equivalentes a $240 para la fecha, ya que el Petro se encuentra en un valor de $60 dólares por Petro, usted puede consultar el valor del Petro todos los días haciendo click aquí.

De acuerdo al gobierno de Venezuela el bono estará disponible par los jubilados de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.

El mismo será otorgado bajo la figura de Fondos de Pensiones a los Jubilados de Pdvsa.