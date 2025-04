Consulte el Precio de la Gasolina en EEUU para hoy

El precio de la gasolina en Estados Unidos varía significativamente según la región, el tipo de gasolina y otros factores como los impuestos estatales y locales. Aquí tienes un resumen de la información más reciente:

Promedio nacional:

A finales de 2024, el precio promedio de la gasolina regular en EE.UU. rondaba los 3.067 dólares por galón. Sin embargo, este precio fluctúa constantemente.

En 2025, el precio de la gasolina regular ha aumentado un 2.7% u ocho centavos de dólar estadounidense.

El precio al por menor de la gasolina normal en EEUU se situó en una media de 3,30 dólares por galón en 2024, 0,21 dólares menos que en 2023.

Variaciones regionales:

Generalmente, los precios más altos se encuentran en la costa oeste, especialmente en California, Hawái y Washington.

Los precios más bajos suelen registrarse en el sur y el medio oeste del país, en estados como Texas, Arkansas y Mississippi.

Factores que influyen en el precio:

Precio del petróleo crudo: El costo del petróleo crudo es el factor principal que influye en el precio de la gasolina.

Impuestos: Los impuestos estatales y locales varían considerablemente, lo que afecta el precio final.

Oferta y demanda: La oferta y la demanda de gasolina también juegan un papel importante.

Costos de refinación y distribución: Los costos asociados con la refinación y distribución de la gasolina también influyen en el precio.

Factores estacionales: Los precios tienden a subir durante los meses de verano, cuando la demanda es mayor.

Fuentes de información:

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) proporciona información actualizada sobre los precios de la gasolina en todo el país.

Sitios web como GasBuddy y Trading Economics también ofrecen datos y análisis sobre los precios de la gasolina.



