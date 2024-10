Consumo de datos móviles se duplicará hasta 13 GB/mes por usuario en América Latina y el Caribe para 2028

El tráfico móvil de datos pasará de 6,2 GB al mes por usuario en 2023 a 13 GB en 2028, de acuerdo con una infografía reciente de 5G Americas con datos de GlobalData. El tráfico total cursado por las redes se incrementará desde los 57,8 millones de TB registrados el año anterior, hasta 139,7 millones de TB para 2028.

BUENOS AIRES, 30 de septiembre de 2024.- El uso de servicios y aplicaciones de Internet y datos a través de dispositivos móviles continuará en aumento en los próximos años, incrementando la presión sobre las redes de los operadores celulares, según muestra una infografía reciente de 5G Americas elaborada con datos de la firma de inteligencia de mercado GlobalData. Los pronósticos apuntan que el consumo mensual por usuario en América Latina y el Caribe pasará de 6,2 gigabytes (GB) en 2023 a poco más del doble, 13 GB, para el año 2028. De esta manera, el tráfico total cursado mediante la infraestructura de los operadores despegará desde una cifra de 57,8 millones de terabytes (TB) cursados anualmente en 2023 hasta 139,7 TB circulando por las redes móviles para 2028.

También las suscripciones móviles continuarán en aumento durante los próximos cuatro años. GlobalData proyecta que América Latina y el Caribe llegarán a los 951,5 millones de suscriptores móviles para 2028, para alcanzar una penetración móvil del 137 por ciento sobre el total de población de la región. Este número incluye dispositivos conectados y también líneas de comunicaciones máquina a máquina (M2M) y/o Internet de las Cosas (IoT). En 2023, el total de suscripciones móviles era de 832,6 millones, para una penetración del 125 por ciento de la población.

El incremento en tráfico y conexiones estará vinculado a la evolución tecnológica de las redes de los operadores móviles en la región. Se prevé que la tecnología 4G comience a ceder su participación paulatinamente, a partir de 2025, cuando pasará al 76 por ciento de las conexiones, desde el 78 por ciento previsto para fines de 2024. Al mismo tiempo, y en relación con este crecimiento de 5G, comenzará el paulatino declive de 4G, aunque se espera que se mantenga como la tecnología móvil dominante por algún tiempo más. Entre 2024 y 2025, 4G pasará de un 78 por ciento a un 76 por ciento de participación, para ceder tres puntos porcentuales en los siguientes dos años. Con todo, para 2028 se mantendrá como la principal tecnología de acceso, con el 66 por ciento de las conexiones, seguida por 5G, con un 27 por ciento.

La 3G también continuará cediendo su pisada, desde un 11 por ciento en 2024 para gradualmente llegar a un 5 por ciento de participación de mercado en 2028. Similar destino mantendrá la 2G, cuya ligera presencia se atenuará desde el 4 por ciento en 2024 hasta un 2 por ciento en 2028.

“Los distintos pronósticos y análisis en todo el mundo alrededor de las tecnologías móviles rondan conclusiones muy similares: el consumo de datos a través de las redes móviles, ya sea medido por usuario, dispositivo o suscripción, experimentará altas tasas de crecimiento en los próximos años, alentado por la disponibilidad de nuevas tecnologías con mejores capacidades. Esta realidad pondrá presión en todo el ecosistema de la industria de telecomunicaciones, que deberá buscar exhaustivamente eficiencias para sostener la demanda de tráfico. Serán clave las sinergias y estrategias de compartición de infraestructura. También los gobiernos, reguladores, agencias estatales y el tercer sector deberán monitorear y considerar estos nuevos desafíos para desarrollar estrategias de conectividad y evitar el surgimiento de nuevas brechas digitales”, señaló José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

