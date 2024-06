Continúa con gran afluencia de público el 38º Festival de Cine Francés en Caracas y en Maracaibo

Ultima oportunidad para ver tres de las grandes producciones del Festival en el Trasnocho Cultural: viernes 14 a las 6:30 pm ESE CRIMEN ES MIO del reconocido director François Ozon / sábado 15 de junio a las 4:15 pm ANATOMIA DE UNA CAIDA, ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2023 y un Oscar en 2024 / domingo 16 de junio a las 4:30 pm LA BESTIA con la extraordinaria actriz Léa Seydoux

UN VERANO INESPERADO, Premio Nuev@s Director@s en el Festival de San Sebastián en 2022 será presentada viernes 14 de junio a las 5:30 pm en la sede de la Alianza Francesa de Maracaibo y sábado 15 a las 6:30 pm en el Centro de Arte los Galpones en Caracas. El cineclub El gallo Cinéfilo presenta por su parte sábado 15 de junio a las 4:00 pm PERRO FEROZ, César 2024 a la mejor ópera prima

El Festival de Cine Francés es un evento cultural y festivo que moviliza a miles de espectadores en toda Venezuela. Su notoriedad al cumplir 38 años de fundado se debe al apoyo especial del público venezolano que cada año espera y disfruta el cine francés con el mismo entusiasmo.

