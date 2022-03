Conviasa abrió una segunda conexión directa con México

Ciudad de México.- La linea aérea Conviasa informó que inaugura este 21 de marzo, una nueva ruta comercial directa entre Maiquetía y la población de Santa Lucía, a 45 minutos del aeropuerto Benito Juárez que sirve a la Ciudad de México.

Esta es su segunda ruta directa con ese país, luego de la que ya existe con Cancún.

En nota de prensa divulgada informa que este vuelo «operará los lunes, con salida desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, a las 10.00 de la mañana, retornando ese mismo día, desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe de Ángeles (AIFA), a las 04.00 de la tarde».

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángele, al noreste de Ciudad de México, opera en lo que era la Base Aérea Militar de Santa Lucía que el gobierno mexicano transformó para aliviar la saturación del aeropuerto que sirve a la capital del país.

Según Conviasa, esperan que la conexión aumente el turismo y la actividad económica entre Venezuela y México.

A través de su cuenta Twitter la aerolínea ofrece como tarifa promocional el boleto ida y vuelta a 371 dólares, que puede ser adquirido a través del sitio web de la aerolínea, oficinas comerciales y agencias de viajes autorizadas.

Para información adicional la línea aérea también cuenta con el número de atención vía Whatsapp 0414-3991245, señala la publicación.

