Conviasa única aerolínea en conectar en vuelo directo a Caracas con San Fernando de Apure

San Fernando de Apure, 08 de mayo de 2023 (Prensa Conviasa) – Este lunes, Conviasa reactivó sus vuelos comerciales entre Caracas y San Fernando de Apure, estableciendo la única conexión aérea comercial entre ambas regiones.

Con este vuelo el Aeropuerto Nacional Las Flecheras, después de una largo período inactivo, abre nuevamente sus puertas a los viajeros, ofreciendo la oportunidad de conectarlos entre estas dos ciudades, en tan solo 55 minutos.

El vuelo V01178 despegó a las 8:30 de la mañana desde el terminal nacional del Aeropuerto de Maiquetía, retornando a la 01:45 pm.

A su llegada al estado Apure, los pasajeros fueron recibidos por el gobernador de la Entidad, Germán Eduardo Piñate.

El Gobernador agradeció el apoyo del Ejecutivo Nacional y de “todos los sectores de la sociedad apureña”, que contribuyeron para la materialización de este logro.

Destacó que después de 3 años de la última operación aérea “hoy recibimos el primer vuelo de Conviasa, y de cualquier otra línea aérea comercial, en el aeropuerto “Las Flecheras” de San Fernando de Apure”.

La infraestructura de este aeropuerto cuenta con una pista de 1.960 metros y el edificio terminal de 1.500 metros cuadrados aproximadamente, por lo que con el propósito de brindar áreas óptimas para el confort de los pasajeros durante su estadía “entregamos totalmente rehabilitadas las áreas de embarque y desembarque, salas de baños, áreas exteriores y otras de nuestro aeropuerto”, señaló Piñate.

La conectividad nacional ha sido uno de los objetivos centrales de la aerolínea estatal, siendo Apure uno de los destinos contemplados en el plan de expansión 2023.

La aerolínea estatal mantendrá esta ruta con el itinerario que operará inicialmente una vez por semana, los días lunes.

Más conectividad para los venezolanos

Alexander Medina, manifestó que este vuelo representa ventajas personales y profesionales. «Aplaudo esta iniciativa que ha tenido el gobierno de reactivar este aeropuerto que además es súper importante para toda la región, me ahorra mucho tiempo, pasar de viajar 7 u 8 horas en autobús a 45 o 50 minutos, es un ahorro vital e importante”.

Por su parte, Cristal Gallardo, expresó “He estado mucho tiempo esperando estos vuelos, vivo en Caracas pero viajo con frecuencia a ver a mi familia y es mucho más cómodo viajar en avión”.

Prensa Conviasa: Periodista: Lilibel Tabares/Fotógrafo: Josbelluis Santana

