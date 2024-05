Convocatoria a Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Virgen De Fátima 2024-2025

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

DE PROPIETARIOS DEL

CONJUNTO RESIDENCIAL VIRGEN DE FÁTIMA.

De acuerdo a lo estipulado en el reglamento de condominio en su capitulo IV #2 , se convoca a una Asamblea General de propietarios del Conjunto Residencial Virgen de Fátima el cual está ubicado en la Avenida 7, Valmore Rodriguez, Sector Nuevo Hornito, en la Parroquia Altagracia en la ciudad de Los Puertos de Altagracia, en el Municipio Miranda del Estado Zulia, la misma se celebrará el día sábado 01 de Junio de 2024 , a las 9.00 am en el Salón de usos múltiples del Conjunto Residencial a los fines tratar y dar cumplimiento a la Ley en los siguientes puntos:

Lectura del reglamento del Condominio. Elección de Junta de Condominio para el período 2024-2025 Elección del Administrador del condominio para el período 2024-2025

El quorum respectivo para dar por constituida la asamblea esta definido en el inciso B del #2 del Capitulo IV del documento de condominio.

Con esta publicación se da por cumplido el inciso A de la sección #2 del capitulo IV del documento de condominio respectivo a las convocatorias, este medio digital circula y es accesible desde cualquier sitio del Municipio Miranda del Estado Zulia, Venezuela y desde cualquier país del mundo.

Importante: si el propietario o copropietario no pudiese asistir, puede autorizar una persona de su confianza para que ejerza el voto en su representación.

Salón de usos múltiples del conjunto residencial:

Nota: Se dejará constancia en este cartel de la asistencia mediante archivo fotográfico digital remitido al medio.

Convocantes: Propietarios de los apartamentos 5, 6, 11, 33.

Marco Legal: Documento de Condominio del CRVF, CRBV, Ley de Propiedad Horizontal(Ver Ley)

