CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

DE PROPIETARIOS Y COPROPIETARIOS DEL

CONJUNTO RESIDENCIAL VIRGEN DE FÁTIMA.

Se convoca a una Asamblea General de propietarios y copropietarios del Conjunto Residencial Virgen de Fátima el cual está ubicado en la Avenida 7 Sector Nuevo Hornito, en la Parroquia Altagracia en la ciudad de Los Puertos de Altagracia, en el Municipio Miranda del Estado Zulia, la misma se celebrará el día sábado 04 de Marzo de 2023 , a las 10.00 am en el Salón de usos múltiples del Conjunto Residencial a los fines tratar y dar cumplimiento a la Ley en los siguientes puntos:

Lectura del reglamento del Condominio. Elección de Junta de Condominio. Elección de Servicio de Administración o del Administrador del condominio.

En el caso de no lograrse el quórum en la primera convocatoria, es decir, la asistencia de las 2/3 partes o 27 de 40 propietarios o copropietarios del Conjunto Residencial Virgen de Fátima se procederá a 2da convocatoria como Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día sábado 11 de Marzo de 2023 a las 10.00 am en el mismo recinto a fin de tratar los puntos pendientes e improrrogables. De no lograrse el quórum en la 2da convocatoria se procede a la 3era convocatoria como Asamblea Extraordinaria de propietarios y copropietarios del Conjunto Residencial que se celebrará el mismo día de la 2da convocatoria y se iniciará luego de pasados 30 minutos de la hora fijada para la 2da convocatoria con los propietarios y copropietarios que responsablemente asistan ese día al recinto de reuniones.

Esta convocatoria se realiza según lo estipulado Art. 24 de la Ley de Propiedad Horizontal de la República Bolivariana de Venezuela.

Importante: si el propietario o copropietario no pudiese asistir, puede redactar y firmar una autorización, indicando el número de apartamento de su propiedad y los respectivos nombres y número de cédula de quien autoriza y el autorizado, además debe indicar que es válida solamente para las convocatorias del 04/03/23 y del 11/03/23.

Salon de usos multiples del conjunto residencial:

Nota: Se dejará constancia en este cartel de la asistencia mediante archivo fotográfico digital remitido al medio.