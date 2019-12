Convoy de la GNB sin frenos provoca accidente donde fallece calcinada una mujer

CARACAS.- Se pudo conocer que este lunes 2 de Diciembre una mujer murió tras el choque de un convoy de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en La Yaguara al oeste de Caracas.

El hecho ocurrió en la avenida principal de La Yaguara, al oeste de la ciudad capital, cuando el vehículo militar se quedó sin frenos e impactó contra el carro donde viajaba la mujer, que hasta el momento no ha sido identificada.

La víctima viajaba en la parte trasera del vehículo que se incendió tras la embestida. Su cuerpo quedó carbonizado.

En el trágico accidente cinco personas resultaron heridas entre ellas dos funcionarios de la GNB y tres civiles. Todos fueron trasladados para ser atendidos en el hospital Pérez Carreño.

Bomberos de Distrito Capital y funcionarios de Tránsito Terrestre acudieron al lugar para socorrer a las víctimas y levantar el accidente.

