Copenhague, Dinamarca: Una Navidad Nórdica Mágica

Tradición Navideña en Copenhague

La Navidad en Copenhague es una celebración llena de encanto y tradición. La ciudad se adorna con luces, los mercados navideños ofrecen productos artesanales y gastronómicos, y el ambiente es acogedor y familiar. Una de las tradiciones más arraigadas es la de decorar el árbol de Navidad con velas y encenderlas en Nochebuena. Además, los daneses celebran el día de San Nicolás, el 6 de diciembre, cuando los niños reciben pequeños regalos.

Atracciones Principales en Navidad

Jardines de Tivoli: Este parque de atracciones se transforma en un mundo mágico durante la Navidad, con luces, atracciones especiales y mercados navideños.

Eventos Especiales Navideños

Desfiles de Navidad: Se organizan desfiles con carrozas, música y personajes navideños.

Gastronomía Navideña

Æbleskiver: Pequeñas bolas de masa fritas, típicas de la Navidad danesa.

Alojamiento en Navidad

La demanda de alojamiento en Copenhague durante la Navidad es alta, por lo que es recomendable reservar con anticipación. La ciudad ofrece una amplia variedad de opciones, desde hoteles de lujo hasta hostels y apartamentos turísticos.

Transporte en Navidad

Metro: La forma más rápida y eficiente de moverse por la ciudad.

Recomendaciones de Restaurantes

Torvehallerne: Un mercado cubierto con puestos de comida de diferentes partes del mundo.

Actividades para Niños

Tivoli: Un parque de atracciones ideal para niños de todas las edades.

Cómo Llegar a Copenhague

Copenhague cuenta con un aeropuerto internacional (Copenhague-Kastrup) que está bien conectado con numerosas ciudades europeas. También puedes llegar a Copenhague en tren o en ferry desde otras ciudades escandinavas.

