Corazón es el nuevo tema del venezolano Raw Fellahx junto al dúo Dima & Lalo

Después de su más reciente éxito “NSQMP” posicionándose en el TOP 3 de canciones más escuchadas en radio en Venezuela desde su lanzamiento, pasando a agrupaciones como Piso 21, artistas como Kapo y a su vez compitiendo con grandes ligas como Nicky Jam según la plataforma de Monitor Latino, el cantante y compositor venezolano Raw Fellahx demuestra su versatilidad con el estreno de su nuevo sencillo titulado “corazón”, una bachata que cuenta con la colaboración del dúo de Medellín Dima & Lalo marcando un hito en sus carreras al probar su capacidad para interpretar diferentes géneros musicales.

Se trata de una bachata inspirada en la desilusión de situaciones amorosas, compuesta por Andrés Duque Maldonado, Brian González, Andrés Manrique, Jesús Bermon y Johan Leandro López. Un relato melancólico sobre conexiones silenciosas, decisiones valientes y el poder de segundas oportunidades.

Raw Fellahx aseguró que “Este tema para mí representa la versatilidad que podemos tener como intérpretes, además, es un tema con el que muchas personas se sienten identificadas. Con corazón tenemos expectativas altas y esperamos que el público lo reciba con mucho amor”

Por su parte, el videoclip fue filmado por The Click Boy y Eduardo Arjona en el Hotel Casino Internacional ubicado en Cúcuta, Colombia en el cual se observa a un mesero enamorado en silencio de una clienta atrapada en una relación rota.

“Estamos agradecidos por ser parte de este gran proyecto tan grande como lo es corazón, un tema que habla sobre las situaciones de rupturas en la vida cotidiana. Asimismo, volver a juntarnos con el venezolano Raw Fellahx después del éxito de Otra Dimensión siendo los #1 en diferentes países. Esta bachata nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos encanta» afirmó Dima & Lalo.

Los artistas firmados bajo el sello discográfico americano Blackvird Music se encuentran en este momento en gira de colegios en la ciudad de Medellín con grandes artistas como Pumba Dos Santos y Esteban Rojas junto a La Mega. Además, continúan trabajando en diferentes proyectos para el año 2025 en los que tienen colaboraciones con otros artistas.

REDES SOCIALES: @rawfellahx @dimaylalo @blackvirdmusic_

