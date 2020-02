Coronavirus desata Paranoia Colectiva! Enfrentamientos en Ucrania en protesta por el ingreso de infectados

UCRANIA EL CENTRO DE LAS PROTESTAS CONTRA INFECTADOS POR EL CORONAVIRUS.

Un vuelo con decenas de personas provenientes de Wuhan ha aterrizado en el este del país y ha recibido una acogida hostil por parte de una muchedumbre de ciudadanos disconformes.

Las autoridades de Ucrania han recurrido a un despliegue policial para asegurar que pudiese aterrizar un avión proveniente de China con más de 70 pasajeros destinados a cuarentena para descartar un posible contagio con el coronavirus.

Posteriormente estas personas necesitaron la protección de la Policía para ser trasladadas al lugar designado para mantenerlas en cuarentena durante varias semanas, en la provincia de Poltava, debido a que una muchedumbre lanzó piedras contra la columna de autobuses que las estaba llevando allí.

Todo el grupo fue evacuado este jueves de la ciudad de Wuhan, afectada por la mortífera epidemia.

El vuelo hizo una escala en Kazajistán para entregar a un ciudadano de ese país a sus respectivas autoridades sanitarias y luego continuó hacia Kiev. Desde el aeropuerto internacional capitalino la aeronave fue redirigida hacia Járkov, la ciudad más grande del este de Ucrania, donde lo estaban esperando los médicos, 5 autobuses y también una multitudinaria protesta contra el alojamiento de los ocupantes en un recinto sanitario local.

En las horas previas al despegue, las autoridades chinas prohibieron a cinco personas subir a la aeronave a causa de la temperatura corporal elevada. Finalmente han llegado a Járkov 45 ucranianos (en su mayoría jóvenes estudiantes) y 27 extranjeros, incluidos algunos originarios de países latinoamericanos que aceptaron someterse a la cuarentena en territorio ucraniano.

