CORONAVIRUS: No hay camas disponibles en los hospitales chinos, los pacientes mueren en el piso

Los casos relatados por los familiares de las víctimas comienzan a salir a la luz, tal es la historia de un ciudadano chino llamado Huang , que compartió su experiencia al llevar a sus abuelos al hospital.

Sus abuelos comenzaron con problemas respiratorios en su casa el 20 de enero de 2020, luego de esperar por ambulancias y no obtener respuesta, se arriesgaron a salir a las calles de lo que ya era una ciudad fantamas. Ya era el 26 de enero y sus abuelos habían empeorado.

La ciudad había entrado en cuarentena el 23 de enero, muchas informaciones al respecto se pudieron conocer, una de ellas era que las autoridades bloquearon las salidas principales de los edificios para encerrar a las personas obligatoriamente en sus apartamentos.

Cuando llegaron al hospital el 29 de enero, no había camas, los dejaron en una silla en un pasillo. No había médicos para atender a sus abuelos, que fueron empeorando cada vez más. finalmente fueron diagnosticados con coronavirus.

Huang, dijo , que solo cuando ya su abuelo estaba muriendo, tres horas antes de fallecer le ofrecieron una cama, que muchos pacientes ni siquiera estaban acompañados de sus familiares.

En el momento que escribimos esto, Huang sigue acompañando a su abuela a la cuál los médicos no le han dado buenas noticias.

En : Noticias Internacionales