Corporación de Alimentos de Maracaibo arrancó feria de hortalizas a precios libres de especulación

A precios libres de especulación y bajo diferentes políticas de distribución al pueblo, este sábado 18 de abril, la Corporación de Alimentos de Maracaibo, instancia creada por el alcalde Willy Casanova, arrancó la feria de hortalizas, que junto a la Ruta del Plátano y la Ruta del Pescado, forman parte de las políticas de alimentación desarrolladas por el ejecutivo municipal.

Desde la sede de la Fundación de Mercados Populares (Fundepo), ubicado en la Circunvalación 2 de la ciudad, el alcalde Casanova, junto al presidente de la Corporación de Alimentos de Maracaibo, Jean Carlos Martínez y del presidente de Fundepo, Reinaldo Herrera, dio inicio a estas rutas de venta de hortalizas y verduras, que arrancaron en las parroquias Luis Hurtado Higuera, Francisco Eugenio Bustamante, Coquivacoa, Juan de Ávila, Cecilio Acosta, Olegario Villalobos, Manuel Dagnino y Cristo de Aranza y que cubrirá el resto de las localidades de la municipalidad maracaibera.

Casanova explicó que son una serie de políticas diseñadas desde la naciente corporación de alimentos, que ya están puestas en práctica y que se van fortaleciendo, como la Ruta del Plátano y la Ruta del Pescado, este último gracias a convenios con pescadores de Santa Rosa de Agua y de Puerto Caballo.

En esta primera etapa de distribución de hortalizas y verduras, informó el alcalde bolivariano, se establecieron acuerdos con productores del estado Mérida, gracias a la coordinación con el protector de esa entidad, Jeyson Guzmán y el alcalde del municipio Cardenal Quintero, con quien se hizo vinculación para garantizar el abastecimiento de rubros como papa, zanahoria, cebolla y cédano entre otros.

Sostuvo que gracias a estas articulaciones se podrá distribuir de forma directa y sin intermediarios, estos rubros alimenticios, abaratando los costos, sobre todo en estos momentos, cuando el pueblo cumple la cuarentena social, como medida para detener el contagio del Covid-19 y donde el mercado capitalista pretende golpear aún más el bolsillo de la gente.

Esta acción forma parte del plan de gobierno municipal del alcalde Casanova, quien ha tomado la medida de avanzar con mayor rapidez, para la protección del pueblo maracaibero, como acción ante la pandemia del coronavirus.

En la feria de hortalizas se ofrecen tres tipos de combo, uno de 1.72 kgs, con un precio de 120.000 bolívares; otro de 2.52 kgs, ofertados a 130.000 bolívares y otro con un peso de 3.44 Kgs, a 280.000 bolívares. Los tres tipos de combos contienen papa, zanahoria, remolacha, cebolla, cebollín, cédano y ajoporro.

El presidente de la Corporación de Alimentos de Maracaibo, sostuvo que a través de distintas modalidades, como el casa a casa, mercados populares y de otras formas que permitan con el sagrado derecho a la alimentación, serán distribuidos los alimentos a las familias maracaiberas.

Por su parte, el director de Fundepo, dio a conocer que además de llegar a los 1.492 Comités Locales de Abastecimiento y Producción, se establecieron otras modalidades como el abastecimiento a los cinco mercados municipales.

NOTA DE PRENSA ALCALDÍA DE MARACAIBO

Corporación de Alimentos de Maracaibo arrancó feria de hortalizas a precios libres de especulación was last modified: by

En : Noticias Nacionales