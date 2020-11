Corte de Paris se pronunció en el caso de las víctimas de las Prótesis PIP

Corte de Apelaciones de Paris se pronunció hoy en el caso de las víctimas de las Prótesis PIP

Prensa ANAUCO/18.11.2020 Paris.- Luego de una larga audiencia que se inició ayer 17 de noviembre y concluyó en la tarde de hoy, La Corte de Apelaciones de Paris finalmente se pronunció en el juicio TUV1 en el cual participan las 600 afectadas venezolanas que conforman el grupo 1 de representadas ANAUCO.

La Corte de Paris en su pronunciamiento estableció que, el 20 de mayo de 2021 se publicará el fallo que determina el alcance de la responsabilidad de TUV Rheinland certificadora alemana demanda, con lo cual, ya se tiene fecha cierta para que cada afectada de este grupo comience a recibir el monto total y definitivo de su indemnización como víctima del caso.

Como es conocido, ANAUCO representa a más de 5000 venezolanas, las cuales hacen parte en los juicios TVU1, TUV3, TUV4 y TUV5, hasta la fecha ANAUCO ha sido la única organización venezolana que ha pagado a 1200 afectadas su indemnización provisional. Sin embargo, la decisión de hoy marca y sella el futuro de todos los juicios, ya que se trata del primero de ellos el TUV1 que ha agotado todas las instancias y sus resultas constituirán el camino jurisprudencial de los demás procesos, en este fallo del 20 de mayo próximo ya se trata del pago de las indemnizaciones totales y definitivas, no las provisionales que hasta ahora se han venido pagando.

2021 será el año en que la más grande demanda sanitaria de las últimas décadas rinda sus frutos, miles de mujeres en el mundo serán acreedoras de la justa indemnización ante los daños físicos, psicológicos y económicos que han sufrido como portadoras de las dañinas prótesis PIP, 5000 venezolanas ya hacen parte de estos juicios bajo la representación de ANAUCO y sus asociados abogados franceses, actualmente se encuentra abierto el proceso de adhesiones para el juicio TUV5 en el cual, se siguen sumando día a día víctimas del caso.

