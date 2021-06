¡Cosas que quizás no sabías sobre las criptomonedas!

La invención de las criptomonedas está cambiando la forma de realizar los pagos. Las criptomonedas como Ethereum y Bitcoin se han abierto camino hacia la corriente principal y se están volviendo competitivas cada día que pasa. El precio y la popularidad de Bitcoin han alcanzado el cielo y se les proporciona una mayor rentabilidad a los inversores que invierten en esta criptomoneda. Al observar la popularidad de Bitcoin, miles de inversores por primera vez ingresan al mundo de las criptomonedas y están invirtiendo y operando con Bitcoin.

La principal preocupación de la mayoría de las personas involucradas en el mercado de las criptomonedas es su volatilidad. Bitcoin es altamente especulativo e invertir en él requiere una comprensión completa del precio y el mercado. Incluso si has leído miles de cosas sobre el mercado de Bitcoin, todavía tendrías que aprender nuevos hechos o cosas sobre el mercado cada vez que inviertas o intercambies bitcoins. Puede intercambiar bitcoins a través de Bitcoin Champion el sitio oficial, ya que es una de las mejores plataformas de negociación.

Avancemos y aprendamos sobre algunas cosas o hechos importantes sobre el mercado de las criptomonedas que todo usuario de Bitcoin debe conocer.

Las criptomonedas no son ilegales

Las personas a menudo tienen la idea errónea de que operar o invertir en criptomonedas es ilegal. En términos simples, algunas personas consideran que las criptomonedas son ilegales porque no son respaldadas por un gobierno o autoridad central. Sin duda, el RBI ha impuesto una prohibición a los bancos por facilitar las criptomonedas, pero se firmaron muchas peticiones para eliminar la prohibición de Bitcoin y otras criptomonedas.

El escenario es completamente diferente porque algunos países incluso han legalizado las criptomonedas, mientras que otros no las han prohibido, pero las consideran riesgosas. Las criptomonedas no son ilegales, pero también es cierto que debido a que Bitcoin es anónimo, algunas personas consideran el uso de criptomonedas para el comercio ilegal.

Las criptomonedas no son costosas

Cuando la gente habla de criptomonedas, la gente piensa en Bitcoin y lo considera como la única criptomoneda. En realidad, hay miles de criptomonedas y no todas son costosas como Bitcoin. Debido a que el precio de Bitcoin está aumentando, algunos inversores piensan que no pueden permitirse invertir en este valioso activo, pero no es cierto.

La realidad es que el Bitcoin se puede dividir en pequeñas fracciones, y un comprador potencial puede pensar en invertir en pequeñas fracciones si no quiere invertir en un Bitcoin completo. También puedes realizar pequeñas inversiones en otras criptomonedas. Las inversiones en criptomonedas son las mejores ya que brindan altos rendimientos.

No se aplican reglas fiscales a las criptomonedas

Seguro ya sabes que las criptomonedas están descentralizadas. Las monedas descentralizadas significan que estas no involucran a ninguna autoridad central para controlarlas o regularlas. Ningún gobierno significa que no se aplican reglas tributarias a las inversiones realizadas en criptomonedas como Bitcoin.

Particularmente en la India, cualquier inversión que la gente haga está bajo los ojos del departamento de impuestos sobre la renta. Al igual que el oro u otras inversiones en acciones y bonos, las ganancias o los ingresos obtenidos al invertir en criptomonedas están sujetos al impuesto sobre las ganancias de capital. Todos los países tienen diferentes reglas impositivas, y algunos de estos no tienen reglas fiscales sobre inversiones en criptomonedas.

El valor de las criptomonedas es real, como el de las monedas fiduciarias

Bitcoin y otras criptomonedas son activos que existen solo digitalmente y no en forma física. Al igual que las personas deciden que el valor del dólar o la rupia que están dispuestos a pagar, lo mismo ocurre con las criptomonedas. Debido a que las criptomonedas son intangibles, la gente considera que no tienen ningún valor y son solo códigos de computadora. En realidad, no hay valor real de ninguna moneda y, en cambio, la gente decide el valor de la manera que puede.

De manera similar, Bitcoin tiene un valor que la gente está dispuesta a pagar para realizar inversiones y, además, Bitcoin es una reserva de valor, como el oro y otros metales preciosos. El valor de Bitcoin y otras criptomonedas está determinado por su oferta y demanda en el mercado.

Invertir en criptomonedas es un proceso sencillo

Anteriormente, cuando se introdujeron las criptomonedas, todo el proceso de inversión y trading era complicado. La gente dudaba en invertir en bitcoins porque RBI no tenía ninguna garantía de que el bitcoin pudiera prohibirse en cualquier momento. La inversión y el trading de criptomonedas se han simplificado porque se han desarrollado muchas plataformas de trading e intercambios de criptomonedas que completan todos los procesos de forma digital. Es fácil invertir en todo tipo de criptomonedas.

