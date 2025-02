Costa Rica y Venezuela sumaron espectro radioeléctrico para servicios móviles

Ambos países concluyeron recientemente procesos de entrega de frecuencias para servicios de telecomunicaciones móviles en el país. Costa Rica agregó 360 MHz a nivel nacional, además de frecuencias regionales, y Venezuela concedió 90 MHz a operadores a nivel nacional.

Con estos otorgamientos, el promedio de espectro entregado en América Latina para servicios móviles debajo de 6 GHz trepó a 561,7 MHz.

BUENOS AIRES, Febrero de 2025.- En enero de este año, Costa Rica dio a conocer la adjudicación de un total de 360 MHz de espectro a dos operadores a nivel nacional, además de frecuencias locales para cooperativas. Claro y Liberty se quedaron con 10 MHz en la banda de 700 MHz cada uno. Además, cada operador obtuvo 50 MHz en la banda de 2,3 GHz. En la banda de 3,5 GHz, cada uno se hizo con 20 MHz y otros 100 MHz combinados en las bandas de 26 y 28 GHz.

Por otra parte, unas cuatro cooperativas locales se hicieron con porciones de espectro en las mismas bandas con coberturas en cantones específicos del país. Coopealfaroruiz ganó frecuencias para cubrir 2 cantones, Coopeguanacaste para cubrir 7, Coopelesca en 6, Coopesantos en 10 y Ring Centrales de Costa Rica en 11 cantones, de acuerdo con la información presentada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

También en enero, Venezuela otorgó también 90 MHz de espectro: Digitel obtuvo 50 MHz en la banda de 3,5 GHz y Movistar, 40 MHz en la banda de 2,5 GHz, según datos proporcionados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de ese país.

De este modo, Costa Rica se ubica ahora como el cuarto país de América Latina con más cantidad de espectro otorgado para servicios móviles en bandas IMT por debajo de 1 GHz, con un total de 795,45 MHz en manos de operadores, detrás de Brasil (1040,3 MHz), Uruguay (815 MHz) y Colombia (805 MHz). Con esta acción, el país también se ubica como uno de los cuatro líderes en bandas milimétricas de la región. Además de Costa Rica, sólo Brasil, Uruguay y Chile han concedido frecuencias en las bandas de 26 GHz y 28 GHz hasta el momento.

Los datos surgen del relevamiento “Estadísticas de espectro en América Latina” de 5G Americas, que monitorea las frecuencias entregadas en una selección de 18 países de la región. Este reporte considera las frecuencias entregadas a nivel nacional y en forma proporcional las entregadas a nivel local y/o regional.

Por su parte, Venezuela mejoró su posición en el listado, con un total de 414 MHz otorgados a operadores de servicios móviles en frecuencias por debajo de 6 GHz. De este modo, el país logró acercarse un poco más al promedio latinoamericano, que con estas nuevas adiciones se ubicó en 561,7 MHz.

Hasta diciembre, el promedio latinoamericano de espectro otorgado se ubicaba en 546,9 MHz. De este modo, la media de frecuencias entregada en la región aumentó casi 90 MHz desde enero de 2023, cuando se ubicaba en 472 MHz.

