RECETA: Costillas de Cerdo a la Naranja

Costillas de Cerdo a la Naranja.

Ingredientes:

1 cebollas.

5 dientes de ajo.

5 anchoas.

3 cucharadas de pasta de tomate.

2 hojas de laurel.

1/3 de taza de mermelada de naranja.

1 y 1/2 tazas de vino blanco.

1 y 1/2 tazas de jugo de naranja.

1/4 de taza de vinagre.

2 cucharadas de romero picado.

2 cucharaditas de piel de naranja picada.

2 cucharadas de sal.

1 cucharada de pimienta molida.

4 kilos de costillas pequeñas de cerdo, cortadas individualmente.

Preparación: Mete en la licuadora la cebolla, ajo, anchoas, pasta de tomate, laurel, y mermelada. Forma una pasta. En otro envase mezcla el vinagre, vino, jugo de naranja, romero, sal, piel de naranja y pimienta. Mezcla todo bien y une las dos. Mete tus costillas ahí y deja unas 6 horas o por toda la noche, preferiblemente.

Al día siguiente, calienta el horno 175°C. Quita la marinada y pon en una olla y haz hervir. Luego, las costillas hay que arreglarlas sin que quede ninguna encima de la otra y mete al horno con papel aluminio por encima por una hora. Cocina otra hora más pero sin el papel y poniendo un poco de marinada por lado y lado cada 15 minutos. Sirve muy caliente con lo que quieras acompañar.