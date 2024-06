Los mejores sitios para coworking en Praga, República Checa

¡Praga te ofrece una gran variedad de espacios de coworking para que puedas trabajar de forma productiva y colaborativa! Aquí te presento algunos de los mejores sitios para coworking en la capital checa, categorizados según sus características:

Opciones céntricas y con ambiente:

HubHub Prague: Ubicado en un edificio histórico en el centro de la ciudad, HubHub Prague ofrece un ambiente vibrante y una comunidad creativa. Cuenta con espacios de trabajo flexibles, salas de reuniones, oficinas privadas y un área de cocina.

DeskHub: Con varias ubicaciones en el centro de Praga, DeskHub ofrece espacios de coworking modernos y profesionales. Sus planes flexibles te permiten elegir entre escritorios compartidos, oficinas privadas o salas de reuniones.

NaKoleji Coworking: Este espacio de coworking único está ubicado en un antiguo vagón de tren. Ofrece un ambiente acogedor y original, perfecto para aquellos que buscan algo diferente. Cuenta con escritorios compartidos, oficinas privadas y un área común para relajarse.

Opciones económicas y con buena relación calidad-precio:

Pražský Zpravodaj: Este espacio de coworking ofrece escritorios compartidos a precios asequibles en una ubicación céntrica. Cuenta con un ambiente informal y una comunidad amigable.



WorkHub: Con varias ubicaciones en Praga, WorkHub ofrece espacios de coworking modernos y funcionales a precios competitivos. Sus planes flexibles te permiten elegir entre escritorios compartidos, oficinas privadas o salas de reuniones.

Cocoon Coworking: Este espacio de coworking ofrece un ambiente tranquilo y relajado en una zona tranquila de la ciudad. Cuenta con escritorios compartidos, oficinas privadas y un área común para descansar.

Opciones con un enfoque en la comunidad y la colaboración:

Impact Hub Prague: Este espacio de coworking está enfocado en crear un impacto positivo en el mundo. Ofrece un ambiente colaborativo y eventos para emprendedores y profesionales que buscan trabajar en proyectos sociales y sostenibles.

Remake: Este espacio de coworking creativo ofrece un ambiente inspirador y eventos para artistas, diseñadores y emprendedores. Cuenta con escritorios compartidos, oficinas privadas, estudios y un área común para socializar.

Czechitas: Este espacio de coworking está dirigido a mujeres emprendedoras y profesionales. Ofrece un ambiente de apoyo y eventos para ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios y carreras.

Consejos para elegir un espacio de coworking en Praga:

Considera tu presupuesto: Los precios de los espacios de coworking en Praga varían considerablemente. Define cuánto estás dispuesto a gastar antes de comenzar tu búsqueda.

Ubicación: Elige un espacio de coworking en una ubicación conveniente para ti. Considera tu tiempo de viaje y las opciones de transporte público.

Amenidades: Algunos espacios de coworking ofrecen amenidades adicionales como salas de reuniones, cocinas, áreas comunes y eventos. Decide qué amenidades son importantes para ti.

Ambiente: Visita diferentes espacios de coworking para ver cuál tiene el ambiente que más te guste. Busca un espacio donde te sientas cómodo y productivo.

Comunidad: Si es importante para ti estar rodeado de otras personas, elige un espacio de coworking con una comunidad activa.

