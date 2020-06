crackers-de-semillas-sin-gluten-y-sin-lactosa

Te proponemos una alternativa ligera, nutritiva y saludable: Las crackers de semillas. Estas galletitas están elaboradas con harinas sin gluten y libres de mantequilla y otros derivados lácteos.

Descubre esta deliciosa receta que te permitirá sustituir el pan y la bollería por un alimento mucho más sano y caprichoso.

¿Es perjudicial comer pan?

El pan es un alimento rico en hidratos de carbono que nos da energía y nos hace sentir saciados. No obstante, tiene algunos puntos negativos:

Los panes de harina blanca son productos demasiado refinados que pueden acidificar nuestro organismo y aumentar las posibilidades de sufrir estreñimiento y otros trastornos intestinales.

Las levaduras pueden causarnos hinchazón e indigestión.

Es rico en gluten, que es la proteína del trigo. Cada vez son más las personas que no toleran este nutriente de manera correcta.

Contribuye a sufrir sobrepeso y acumulación de grasa en la zona de la cintura.

Altera los niveles de glucosa en sangre.

Alternativas al pan

Si queremos reducir o eliminar el pan blanco de nuestra dieta podemos optar por alimentos más saludables:

Panes integrales de diferentes cereales: espelta, centeno, avena, cebada, arroz, maíz, etc.

Tostadas de arroz o de maíz.

Crepes de trigo sarraceno o de harina de garbanzo.

Crackers de semillas.

Fajitas mexicanas o pan árabe.

Crackers de semillas

Estas crackers de semillas caseras y naturales nos aportan grandes beneficios para la salud:

Son muy nutritivas, ya que proporcionan una gran cantidad de nutrientes.

Nos ayudan a sentirnos saciados con pocos bocados.

Regulan y favorecen el tránsito intestinal, en especial si sufrimos estreñimiento.

Nos aportan una buena cantidad de fibra y ácidos grasos esenciales.

No nos hacen sentir hinchados después de comerlas.

Comer alimentos crujientes nos ayuda a reducir el ansia de picar entre horas.

No contienen gluten, por lo que son más digestivas y aptas para celíacos.

Además, estas crackers de semillas son perfectas para acompañar cualquier desayuno, merienda o aperitivo.

Y es que, a diferencia de las alternativas comerciales, no contienen aditivos, saborizantes artificiales, grasas perjudiciales ni demasiada sal.

¿Cómo elaborar estos crackers de semillas en casa?

Ingredientes

2 huevos.

½ taza de aceite de oliva virgen extra (100 g)

1 cucharadita de sal marina (7 g)

Especias al gusto: Orégano, pimienta, cúrcuma, albahaca, tomillo, ajo en polvo, etc.

1 vaso de agua (200 ml)

1 taza de harina de arroz (120 g)

1 taza de harina de maíz (130 g)

1 taza de harina de garbanzo (130 g)

1 taza de semillas variadas (chía, sésamo, lino, girasol, calabaza, amapola, etc.) (120 g)

En esta receta no es necesario usar ningún tipo de levadura, ya que nos interesa que sea un pan fino y crujiente.

Preparación

La gran ventaja de esta receta es que no tendremos que amasar. Así, pues, podemos hacerlo todo en el vaso de la batidora, ya que la masa es bastante líquida.

En primer lugar, pondremos en la batidora los huevos y los batiremos bien.

Añadiremos el aceite, la sal, las especias y el agua.

Aparte, en un bol, mezclaremos bien las tres harinas y las incorporaremos al resto de ingredientes.

Podemos añadir una parte de las semillas a la masa, o bien dejarlas todas para la superficie de las crackers.

De este modo quedarán bien tostadas y sabrosas.

Cubriremos la mezcla con un papel film transparente y la meteremos en la nevera durante 1 hora, aproximadamente, para que repose y se asiente.

En una bandeja grande y plana de horno colocaremos un papel antiadherente, lo untaremoscon aceite para que no se pegue y extenderemos la masa.

Por encima espolvorearemos todas las semillas bien repartidas.

Precalentaremos el horno a 220 ºC y hornearemos durante 20 o 30 minutos.

Cuando lo saquemos del horno lo dejaremos enfriar y, después, partiremos la masa en trozos pequeños.

Si se nos despegan demasiado las semillas de la superficie podemos bañarlas con huevo batido antes de meterlas al horno.

Ideas con las crackers

A continuación proponemos algunos acompañamientos saludables para estas crackers:

Tomate, aguacate y queso fresco.

Patés vegetarianos.

Crema de cacao.

mantequilla clarificada y mermelada.

También podemos probar de hacer esta receta en versión dulce. En tal caso, sustituiremos la sal por azúcar y añadiremos especias como la canela o el jengibre.

Esta opción es ideal para combinar con dulces o con quesos.

