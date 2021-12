Crazy Rocco, single “Dime”, acompañado por los venezolanos de La Melodía Perfecta

El cantante estadounidense Rocco Etchevers, mejor conocido en el mundo artístico como Crazy Rocco, incrementa su fama con el single “Dime”, acompañado por los venezolanos de La Melodía Perfecta

El artista norteamericano Crazy Rocco logra una importante colaboración en su carrera con el lanzamiento de “Dime”, junto al dúo venezolano La Melodía Perfecta: Gio y Gabo.

El videoclip de este sencillo romántico se realizó bajo el lente de Adrián Sánchez y Jorge Martínez, fusionando cada performance de los artistas con el concepto “Street”.

En cuanto a la composición y producción de los ritmos urbanos que surgen en “Dime”, se crearon desde la conexión entre Caracas y Miami, bajo el sello de Del Imperio INC.

“Ha sido un gran sueño poder compartir esta canción junto a ellos. Estas melodías la preparamos con mucha dedicación y compromiso para transmitir con nuestra musa lo mejor de cada uno”, expresó el novel artista.

Recordemos que esta unión llega luego del concierto de La Melodía Perfecta en Santiago de Chile del año 2019, que contó con la participación especial de Rocco.

Crazy Rocco, se ha convertido en uno de los intérpretes con mayor exposición internacional y sin duda, en esta nueva etapa de su carrera, ofrece un concepto fresco y renovado. Asimismo, adelanta que antes de finalizar el año lanzará lo que será su próximo hit en solitario al mejor estilo “Crazy”.

