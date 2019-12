Crecimiento fuerte entre primeros adoptantes de 5G durante el desarrollo inicial de las redes

T3 2019: Conexiones 5G mundiales se incrementan en 166% para sumar 4 millones; 50 redes 5G ya en funcionamiento.

T3 2019: LTE gana 250 millones de conexiones en el mundo.

12,9 millones de conexiones 5G proyectadas para fin de 2019 y 1.300 millones para 2023

BELLEVUE, Washington – 12 de diciembre de 2019 – Los primeros adoptantes de tecnología 5G comenzaron a aprovechar la gran cantidad de despliegues de redes 5G iniciales en 2019, según 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE para las Américas. De acuerdo con datos de Ovum, al tercer trimestre de 2019, ya existen cuatro millones de conexiones 5G en el mundo, un aumento del 166% respecto del segundo trimestre.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, afirmó: “Los primeros adoptantes de tecnología 5G están probando las aguas para comprobar qué pueden hacer sus dispositivos en la nueva tecnología. Están aprovechando las nuevas capacidades que ofrecen las varias redes 5G que están en funcionamiento desde el último trimestre. Esperamos ver un fuerte incremento en 2020, a medida que haya más dispositivos disponibles y se amplíe la cobertura en todo el mundo”.

A la fecha, hay 50 redes 5G comerciales en el mundo, que cumplen con los estándares del 3GPP. Se espera que esta cifre aumente a 67 redes 5G comerciales al término de 2019, según datos de TeleGeography.

Al mismo tiempo, LTE sumó otros 250 millones de conexiones de suscriptores en el mundo durante el tercer trimestre de 2019, para alcanzar 5.000 millones de conexiones mundialmente, alimentadas por clientes que migran desde tecnologías más antiguas de 3G y 2G. LTE sumó aproximadamente mil millones de conexiones nuevas desde el tercer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2019. Desde el T2 al T3, LTE vio un fuerte crecimiento en la región Américas, con 28 millones de conexiones nuevas, liderada por América Latina y el Caribe, que obtuvieron 17 millones de conexiones LTE nuevas.

Según José Otero, Vicepresidente de América Latina y el Caribe de 5G Americas, “LTE continúa su crecimiento en América Latina y el Caribe a medida que la tecnología incrementa su cobertura geográfica, aparecen smartphones de menor costo y los operadores adoptan estrategias tendientes a migrar suscriptores que hasta recientemente utilizaban servicios de segunda y tercera generación hacia LTE”.

Hacia el futuro, Ovum estima que la cantidad de suscriptores a 5G se acelerará rápidamente hasta el término de 2019, para alcanzar 12,9 millones de conexiones. Se espera que esa cifra alcance los 1.300 millones, o el 12.9% de la participación del mercado mundial en 2023.

Señala Otero: “Las próximas subastas de espectro en Brasil, Colombia, El Salvador y Uruguay podrían acelerar el despliegue de LTE en la región, aumentando el mercado potencial de la tecnología. La región ha lanzado tres redes 5G comerciales y podría tener más al término de 2019”.

En total, al 11 de diciembre de 2019, se ha desplegado la siguiente cantidad de redes que utilizan tecnologías inalámbricas, según TeleGeography:

Global:

5G: 50

LTE: 664 América del Norte:

5G: 4

LTE: 19 América Latina y el Caribe:

5G: 3

LTE: 125

Para más información y para acceder a una serie de cuadros de estadísticas sobre la familia de tecnologías 3GPP, además de un listado de despliegues de LTE y 5G por operador y por región, visite www.5GAmericas.org. Los datos de suscriptores y de proyecciones son provistos por Ovum y los datos de despliegues por TeleGeography (GlobalComm).

