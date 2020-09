Créeme Brulee de Anna Olson

¿ Qué es la llamada cocina de autor?

Es el término para describir las creaciones del chef que no proceden de algún país específico o que no tienen una técnica culinaria en particular, sino que están sujetas a la experiencia del chef.

“Es plasmar todo el conocimiento que el chef ha recogido para inspirarse y armar una carta; es tener libertad para hacer creaciones e interpretaciones de la cocina”.

Esta crema tiene su origen en Francia por el cocinero François Massialot, la receta original es a base de yema de huevos, leche y espolvoreada en la superficie un una pizca de harina y una cucharada de azúcar y luego se llevaba al horno para caramelizar la azúcar, el cocinero se lo preparaba casi a diario a Felipe I de Orleans ya que era su postre preferido.

En esta ocasión traemos la receta de la reconocida cheff pastelera canadiense Anna Olson, que además de ser deliciosa es fácil y rápida.

Créeme Brulee a la Anna Olson

Ingredientes

¾ de taza de azúcar

4 yemas de huevo

1 Huevo entero

2 y ¾ tazas de crema de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

Se precalienta el horno a 180 grados.

Se puede utilizar moldes de cupcakes o cacerolas de cerámica de 6 onzas

En una olla se calienta la crema de leche con la esencia de vainilla, se deja cocinar por 5 minutos a fuego bajo . La crema no debe alcanzar 70 grados o sea debe permanecer a penas caliente.

En un bol se baten las yemas de huevo , y el azúcar hasta blanquear. o sea hasta que la mezcla tome un tono pálido, por al menos . esto tomara entre 5 y 10 minutos y se recomienda el uso de una batidora.

Se tempera la mezcla : Primero se coloca una cucharada de la mezcla de yema y azúcar a la crema para que tempere , y luego se incorpora la crema a la mezcla de yema .

Coloque los recipientes en una bandeja con agua caliente y hornee con el baño de María a 200ºF. Vigilar la cocción cuando las cremas estén temblonas y un poco doradas, retirarlas del horno y dejarlas enfriar en nevera .

Una vez frías ( al menos 3 horas en la nevera, se espolvorea con azúcar y se carameliza la azúcar con la ayuda de un soplete, para que quede una costra crocante de azúcar. Otra manera de realizar esta costra es con la ayuda de una cuchara. Se expone al fuego para que el acero que muy caliente y se repasa por toda la costra de azúcar para lograr el mismo efecto.

No serás Anna Olson, pero sí sabrás preparara su famosa crema quemada.

