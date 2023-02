¿Crees que el jugo de frutas embotellado que tomas a diario es saludable? lee esto y te sorprenderás!

Le preguntamos a un especialista en nutrición sobre el jugo de frutas embotellado, en nuestra entrevista se refirió a todos los sabores de jugos de frutas que se venden comercialmente.

Que opinion tienes sobre el jugo de frutas embotellado?

El jugo de frutas embotellado puede ser una forma conveniente y sabrosa de obtener sus porciones diarias de frutas y verduras, pero es importante leer la etiqueta y buscar jugos que sean 100 % jugo y sin azúcar agregada. Algunos jugos embotellados contienen azúcares agregados, lo que puede conducir a un mayor riesgo de obesidad y otros problemas de salud. Además, el jugo embotellado suele estar más procesado que el jugo recién exprimido y es posible que no contenga tantas vitaminas y minerales. Por ello, lo mejor es optar por zumo recién exprimido siempre que sea posible.

Entre todos los sabores de jugos de frutas embotellados cuál es el menos perjudicial para la salud?

Entre todos los sabores de jugos de frutas embotellados, el que es menos perjudicial para la salud es el jugo de fruta 100% natural sin ningún tipo de aditivos , edulcorantes o conservantes añadidos. Estos jugos contienen los beneficios nutricionales de la fruta, como vitaminas, minerales y antioxidantes, sin los efectos nocivos para la salud que pueden tener los edulcorantes artificiales . Se recomienda elegir jugos que sean 100% naturales y no contengan azúcar añadido.

Cual es la porción minima saludable que se puede tomar a diario?

La porción saludable recomendada de jugo de fruta a diario es de 120 ml (un vaso pequeño). Esto equivale a una porción de fruta entera, por lo que es mejor optar por consumir fruta en lugar de jugo. Además, es importante leer la etiqueta de los jugos embotellados para asegurarse de que no contengan azúcares añadidos.

Diluirlo con agua es una opción para evitar consumir mucha azucar?

Si, diluir el jugo con agua es una buena opción para reducir el contenido de azúcares . Esto ayudará a reducir la cantidad de calorías y azúcares en el jugo, lo que puede ayudar a mejorar la salud.

Sí, perooo..

Además, al diluir el jugo con agua , se reducirá la concentración de nutrientes, como vitaminas, minerales y antioxidantes, así como el sabor. Por lo tanto, es importante que se consuma una variedad de frutas y verduras para obtener los nutrientes necesarios para una dieta saludable