Receta: Crema de atún y queso

Aquí una deliciosa receta rápida y sencilla, crema de atún y queso, receta saludable para merendar y matar antojos! Excelente Proteína!

Ingredientes:

1 lata de Atún mediana

2 cucharadas de queso de tu preferencia (parmesano opcional)

6 dientes de ajo

1/4 de pimentón rojo

1/4 de cebolla

Sal

Pimienta al gusto

1 limón

Preparación:

Colocar en la licuadora las 2 cucharadas de queso, agregar los 6 dientes de ajo, la cucharada de pimentón rojo, cuarto de cebolla, sal, pimienta y el limón. Comienza a licuar y agrega el atún poco a poco hasta que se hayan integrado bien. Resultado una deliciosa y cremosa crema para untar!!!!

En : Gastronomía