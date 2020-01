Crema de Auyama

1 litro de caldo de verduras

1 cebolla mediana

1/2 pimiento

1 tallo mediano de apio

Algunas hojas de cilantro fresco

500 gramos de calabaza o auyama

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Preparación

Cortar la auyama en trozos de aproximadamente 2 centímetros. Quítale las semillas y la gruesa piel que la recubre.

Pica la cebolla y el pimiento en tres o cuatro trozos grandes.

El tallo de apio también puedes cortarlo en pedazos grandes.

En una olla grande junta la calabaza, cebolla, pimiento y el caldo de tu elección. Pon a fuego alto a hervir hasta que la calabaza esté suave. Agrega el cilantro y el apio, deja cocinar 5 minutos más y ponle una pizca de sal y pimienta al gusto.

Mete todos los ingredientes y el líquido en una licuadora, mezcla bien hasta que se haga una crema sin ningún grumo.

Una vez licuado, puedes poner la crema nuevamente en la olla a fuego bajo para mantenerla caliente hasta el momento de servir.

Cuando vayas a comerla, agrégale una cucharadita de mantequilla al plato. También puedes echarle un poco de buen queso parmesano rallado arriba.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos

Tiempo total 40 minutos

Porciones 4

Calorías 50 kcal

