Crematorios en Alemania están desbordados de cadáveres del COVID-19.

En este establecimiento funerario de esta ciudad del este de Alemania hay hasta tres ataúdes unos encima de otros en las filas de la sala reservada habitualmente al recogimiento de los familiares y allegados. Otros féretros aguardan en los pasillos su turno para ser incinerados.

Meissen, situada en la República Democrática de Alemania, registra un aumento dramático de muertos, víctimas del covid-19.

Sajonia, donde se encuentra Meissen, es una de las regiones más golpeadas por la pandemia actualmente, después de haberse librado, relativamente, de la primera ola en la primavera pasada.

“El problema es que las cámaras frías funerarias están llenas. Estamos en estado de catástrofe”, asegura. La dirección no ha tenido más alternativa que utilizar la sala de ceremonias y recogimiento para depositar féretros.

Atasco

Los bancos y las sillas en los que normalmente se sientan los familiares y allegados han sido retirados al fondo de la pieza para hacer sitio a las filas de féretros de madera. Muchos están envueltos en una película de plástico transparente para sellar por segunda vez los de las víctimas del nuevo coronavirus.

“Actualmente, recibimos 400 (féretros) en una semana para incinerarlos”, dos veces más que el número habitual en invierno, según Schaldach.

Empleado en una morgue, Matthias Möbius espera desde hace una hora en el estacionamiento la luz verde para descargar un féretro.

“Normalmente lleva 15 minutos. Llegamos, descargamos, vamos a la oficina para arreglar los papeles, y ya está”, explica. “Hoy, tardamos más bien una hora y media”.

